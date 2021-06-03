Более 15 тысяч протоколов за нарушение масочного режима было составлено за 5 месяцев 2021 года Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Нижегородской области по поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина усиливаются рейды по контролю за соблюдением исполнения указа №27 "О введении режима повышенной готовности". Ответственность за нарушение указа определена статьей 20.6.1 КоАП РФ и влечет предупреждение или наложение административного штрафа.

Так, за нарушение режима гражданам грозит штраф 1 до 30 тысяч рублей, должностным лицам – от 10 до 50 тысяч рублей, индивидуальным предпринимателям – от 30 до 50 тысяч рублей, а юрлицам – от 100 до 300 тысяч рублей.

За повторное нарушение размер штрафа значительно возрастает, а для ИП и юрлиц предусмотрено административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

В период с 1 января по 30 мая 2021 года департамент региональной безопасности Нижегородской области совместно с региональным ГУ МВД и органами местного самоуправления в ходе проверочных мероприятий по соблюдению указа №27 составил 15 441 протокол по ст. 20.6.1, из которых на должностных и юридических лиц - 348, на физических лиц – 15 093. Кроме того, было проведено 39 834 профилактических бесед.

Напомним, 16 июня губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внёс изменения в указ "О введении режима повышенной готовности". В частности, ужесточен контроль за соблюдением масочного режима - в общественном транспорте, магазинах, а также в точках общепита. Кроме того, введены ограничения на посещение массовых мероприятий в регионе, в том числе кинотеатров и событий на свежем воздухе.

"Сейчас мы понимаем, что можно избежать приостановки деятельности каких-либо отраслей экономики. Главное, чтобы предприниматели и руководители исполняли требования указа о защите посетителями органов дыхания, соблюдении дистанции и одновременного скопления людей на отдельной территории. Также прошу всех жителей региона максимально ответственно отнестись к своему здоровью. Если у вас пока нет необходимой защиты, то лучше без необходимости не посещать места массового скопления людей", - отметил Глеб Никитин.