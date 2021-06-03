IT-кампус появится в Нижнем Новгороде
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Мясоперерабатывающий завод построят в Вадском районе
Туристский маршрут "Окская тропа" может быть продлен до Нижнего
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 17 июня 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
17 июня 2021 14:25  [47] Представитель МИД России в Нижнем Новгороде рассказал о туристических направлениях 2021 года
17 июня 2021 13:56  [101] Более 15 тысяч протоколов за нарушение масочного режима было составлено за 5 месяцев 2021 года
17 июня 2021 13:48  [79] Еще более 200 нижегородцев заразились коронавирусом за сутки
17 июня 2021 13:36  [134] Глеб Никитин рассказал о планах по принудительной вакцинации в Нижегородской области
17 июня 2021 13:34  [104] Нижегородцев эвакуировали из трех стран из-за COVID-19 в 2021 году
17 июня 2021 13:10  [203] Авиасообщение с 44 странами открыто в России
17 июня 2021 12:49  [95] "Создание научно-технологической экосистемы - драйвер будущего развития Нижегородской области", - Глеб Никитин
17 июня 2021 12:45  [111] Нижегородский филиал "Т Плюс" ужесточит борьбу с незаконными постройками на теплосетях
17 июня 2021 12:39  [96] Депутаты ЗСНО предлагают усовершенствовать федеральное законодательство в сфере внедрения газомоторного топлива
17 июня 2021 12:27  [118] Время бесплатного пользования платными парковками в Нижнем Новгороде будет увеличено
Общество

Более 15 тысяч протоколов за нарушение масочного режима было составлено за 5 месяцев 2021 года

17 июня 2021 13:56  [101] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Нижегородской области по поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина усиливаются рейды по контролю за соблюдением исполнения указа №27 "О введении режима повышенной готовности". Ответственность за нарушение указа определена статьей 20.6.1 КоАП РФ и влечет предупреждение или наложение административного штрафа.

Так, за нарушение режима гражданам грозит штраф 1 до 30 тысяч рублей, должностным лицам – от 10 до 50 тысяч рублей, индивидуальным предпринимателям – от 30 до 50 тысяч рублей, а юрлицам – от 100 до 300 тысяч рублей.

За повторное нарушение размер штрафа значительно возрастает, а для ИП и юрлиц предусмотрено административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

В период с 1 января по 30 мая 2021 года департамент региональной безопасности Нижегородской области совместно с региональным ГУ МВД и органами местного самоуправления в ходе проверочных мероприятий по соблюдению указа №27 составил 15 441 протокол по ст. 20.6.1, из которых на должностных и юридических лиц - 348, на физических лиц – 15 093. Кроме того, было проведено 39 834 профилактических бесед.

Напомним, 16 июня губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внёс изменения в указ "О введении режима повышенной готовности". В частности, ужесточен контроль за соблюдением масочного режима - в общественном транспорте, магазинах, а также в точках общепита. Кроме того, введены ограничения на посещение массовых мероприятий в регионе, в том числе кинотеатров и событий на свежем воздухе.

"Сейчас мы понимаем, что можно избежать приостановки деятельности каких-либо отраслей экономики. Главное, чтобы предприниматели и руководители исполняли требования указа о защите посетителями органов дыхания, соблюдении дистанции и одновременного скопления людей на отдельной территории. Также прошу всех жителей региона максимально ответственно отнестись к своему здоровью. Если у вас пока нет необходимой защиты, то лучше без необходимости не посещать места массового скопления людей", - отметил Глеб Никитин.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Коронавирус Штраф
Поделиться:
Новости по теме
16 июня 2021 17:05  [3442] Ограничение на посещение массовых мероприятий введено в Нижегородской области
16 июня 2021 16:54  [2031] Контроль за соблюдением масочного режима ужесточили в Нижегородской области
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021
03 июня 2021 22:44Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021

Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph