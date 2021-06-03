Открытие детсадов в ЖК "Гагаринские высоты" и "Корабли" в Нижнем Новгороде запланировано на сентябрь Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Открытие детских садов в ЖК "Гагаринские высоты" Приокского района и ЖК "Корабли" Сормовского района в Нижнем Новгороде запланировано на сентябрь. Об этом сообщил директор департамента образования администрации города Владимир Радченко в ходе заседания комиссии Думы Нижнего Новгорода по социальной политике 17 июня 2021 года.

"Объекты планируется запустить к 1 сентября 2021 года", - сказал он.

Напомним, строительство детских садов на 280 мест в ЖК "Гагаринские высоты" и на 290 мест в ЖК "Корабли" началось еще в 2019 году. Их планировалось сдать в декабре 2020 года, но сроки неоднократно переносились.

Ранее сообщалось, что детсад в ЖК "Гагаринские высоты" собирались открыть уже к концу мая 2021 года.