Туристский маршрут "Окская тропа" может быть продлен до Нижнего
IT-кампус появится в Нижнем Новгороде
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Мясоперерабатывающий завод построят в Вадском районе
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 18 июня 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
17 июня 2021 17:22  [23] Показатели в сфере АПК – результат совместной работы правительства и депутатского корпуса с аграриями, - Игорь Тюрин
17 июня 2021 17:14  [43] Эксплуатацию электросамокатов регламентируют в Нижнем Новгороде
17 июня 2021 16:26  [84] Открытие детсадов в ЖК "Гагаринские высоты" и "Корабли" в Нижнем Новгороде запланировано на сентябрь
17 июня 2021 16:12  [107] Более десяти школ и пять пристроев планируется возвести в Нижнем Новгороде в ближайшие годы
17 июня 2021 16:11  [84] Спасательные археологические работы начаты на М-12 "Москва – Казань" в Нижегородской области
17 июня 2021 15:14  [117] Благоустройство сквера на пр. Гагарина в Нижнем Новгороде идет в рамках графика
17 июня 2021 14:48  [143] "Ситуация с вырубкой деревьев рядом с Щелоковским хутором должна быть разрешена в соответствии с действующим законодательством", - Юрий Балашов
17 июня 2021 14:25  [154] Представитель МИД России в Нижнем Новгороде рассказал о туристических направлениях 2021 года
17 июня 2021 13:56  [180] Более 15 тысяч протоколов за нарушение масочного режима было составлено за 5 месяцев 2021 года
17 июня 2021 13:48  [159] Еще более 200 нижегородцев заразились коронавирусом за сутки
Общество

Открытие детсадов в ЖК "Гагаринские высоты" и "Корабли" в Нижнем Новгороде запланировано на сентябрь

17 июня 2021 16:26  [84] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Открытие детских садов в ЖК "Гагаринские высоты" Приокского района и ЖК "Корабли" Сормовского района в Нижнем Новгороде запланировано на сентябрь. Об этом сообщил директор департамента образования администрации города Владимир Радченко в ходе заседания комиссии Думы Нижнего Новгорода по социальной политике 17 июня 2021 года.

"Объекты планируется запустить к 1 сентября 2021 года", - сказал он.

Напомним, строительство детских садов на 280 мест в ЖК "Гагаринские высоты" и на 290 мест в ЖК "Корабли" началось еще в 2019 году. Их планировалось сдать в декабре 2020 года, но сроки неоднократно переносились.

Ранее сообщалось, что детсад в ЖК "Гагаринские высоты" собирались открыть уже к концу мая 2021 года.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Дети Детсады Строительство
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021
03 июня 2021 22:44Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021

Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph