Детсад в ЖК "Гагаринские высоты" планируется открыть к концу мая 2021 года Общество

Фото: правительство Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Детсад в ЖК "Гагаринские высоты" планируется открыть к концу мая 2021 года. Об этом стало известно по итогам инспекции с участием и.о. министра образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Ольги Петровой 26 января 2021 года, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Детский сад в Приокском районе на пр.Гагарина строится в рамках нацпроекта "Демография" и рассчитан на 280 мест.

Стоимость строительства объекта составляет около 250 млн рублей. Это средства из федерального, областного и муниципального бюджетов.

Как подчеркнула и.о. министра, на сегодняшний день техническая готовность объекта достаточно высокая. Ведутся внутренние инженерные и отделочные работы.

"Детский сад строится в соответствии с установленными сроками и отвечает всем требованиям времени. Весной мы установим летние веранды, и надеемся, что уже летом здесь зазвучат детские голоса", - отметила Ольга Петрова.

Торжественное открытие дошкольного учреждения запланировано в конце мая 2021 года, в канун международного Дня защиты детей.

И.о. министра добавила, что важнейшая задача образования всех уровней сегодня - реализация мероприятий национальных проектов "Образование" и "Демография", утвержденных президентом РФ Владимиром Путиным.

"Нижегородская область, безусловно, заслуживает самых высоких позиций в стране - и исторически, и географически. А вся инфраструктура, связанная с образованием и кадровой политикой, - важнейшая часть в достижении этой цели. Мы должны стать регионом, где хочется учиться, работать и жить", - добавила Ольга Петрова.

Напомним, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин назначил Ольгу Петрову исполняющей обязанности министра образования Нижегородской области с 26 января 2021 года.

Ранее сообщалось, что детсад в ЖК "Гагаринские высоты" будет построен и сдан в эксплуатацию в феврале 2021 года.

Также в конце прошлого года в ЖК "Гагаринские высоты" достроили школу № 34, обучение начнется 1 сентября 2021 года.