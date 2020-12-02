Фото:
Детсад в ЖК "Гагаринские высоты" планируется открыть к концу мая 2021 года. Об этом стало известно по итогам инспекции с участием и.о. министра образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Ольги Петровой 26 января 2021 года, сообщили в пресс-службе правительства региона.
Детский сад в Приокском районе на пр.Гагарина строится в рамках нацпроекта "Демография" и рассчитан на 280 мест.
Стоимость строительства объекта составляет около 250 млн рублей. Это средства из федерального, областного и муниципального бюджетов.
Как подчеркнула и.о. министра, на сегодняшний день техническая готовность объекта достаточно высокая. Ведутся внутренние инженерные и отделочные работы.
"Детский сад строится в соответствии с установленными сроками и отвечает всем требованиям времени. Весной мы установим летние веранды, и надеемся, что уже летом здесь зазвучат детские голоса", - отметила Ольга Петрова.
Торжественное открытие дошкольного учреждения запланировано в конце мая 2021 года, в канун международного Дня защиты детей.
И.о. министра добавила, что важнейшая задача образования всех уровней сегодня - реализация мероприятий национальных проектов "Образование" и "Демография", утвержденных президентом РФ Владимиром Путиным.
"Нижегородская область, безусловно, заслуживает самых высоких позиций в стране - и исторически, и географически. А вся инфраструктура, связанная с образованием и кадровой политикой, - важнейшая часть в достижении этой цели. Мы должны стать регионом, где хочется учиться, работать и жить", - добавила Ольга Петрова.
Напомним, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин назначил Ольгу Петрову исполняющей обязанности министра образования Нижегородской области с 26 января 2021 года.
Ранее сообщалось, что детсад в ЖК "Гагаринские высоты" будет построен и сдан в эксплуатацию в феврале 2021 года.
Также в конце прошлого года в ЖК "Гагаринские высоты" достроили школу № 34, обучение начнется 1 сентября 2021 года.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+