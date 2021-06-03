Нижегородская область планирует получить инфраструктурные бюджетные кредиты на сумму 61,4 млрд руб Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородская область направила в правительство РФ заявку на предоставление инфраструктурных бюджетных кредитов на сумму 61,4 млрд рублей сроком на 15 лет с выборкой до конца 2023 года. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, выступая перед депутатами Законодательного собрания с отчетом о деятельности регионального правительства за 2020 год.

"В прошлом году правительство области сформировало комплексную программу развития Нижегородской городской агломерации, которая направлена на активизацию экономического потенциала и повышение уровня качества жизни людей. На реализацию проектов, включенных в программу, планируется привлечь в первые 10 лет более 415 миллиардов рублей, из которых почти две трети – средства частных инвесторов и ресурсоснабжающих организаций", - отметил Глеб Никитин.

В частности, инфраструктурные бюджетные кредиты планируется использовать при редевелопменте исторического центра, в развитии южных территорий города для жилищного строительства с выходом на более 7 млн кв. метров современного жилья, а также вложить в реализацию комплексной реформы системы общественного транспорта. Глеб Никитин сообщил, что программа-максимум предусматривает строительство четырех станций метро, замену и приобретение 1000 единиц подвижного состава, строительство и ремонт/замену 121 км трамвайных путей.

Говоря о перспективах развития общественного транспорта в нижегородской агломерации, глава региона подчеркнул, что предстоит дальнейшее обновление подвижного состава и развитие электротранспорта.

"В 2020 году на маршруты Нижнего Новгорода вышли 84 новых автобуса большого класса, а до 2030 года планируется приобретение более 500 машин, в том числе для значительного увеличения подвижного состава на линии. Планируется развитие наземного электротранспорта, в том числе городских электричек. В 2020 году за счет введения пересадочного тарифа "60 и 90 минут" пассажиропоток городской электрички, которая состоит из двух линий и объединяет пока только 27 остановочных пунктов, вырос в пять раз", - сказал Глеб Никитин.

Губернатор Нижегородской области добавил, что в 2021 году запланировано проведение технико-экономического обоснования стоимости капитальных затрат на модернизацию инфраструктуры городского электротранспорта при финансовой поддержке НКО "Фонд развития городов".

Напомним, президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию 21 апреля 2021 года заявил, что инфраструктурные кредиты могут стать механизмом повышения самодостаточности региональных экономик.

"Мы предоставим субъектам Федерации принципиально новый инструмент развития. Что имею в виду? Так называемые инфраструктурные бюджетные кредиты по ставке не более трех процентов годовых и сроком погашения 15 лет. До конца 2023 года планируем выделить такие инфраструктурные кредиты на общую сумму не менее 0,5 триллионов рублей, 500 миллиардов", - сказал глава государства.

Напомним, ранее зампред Правительства Марат Хуснуллин рассказал, что инфраструктурные бюджетные кредиты будут выдавать по ставке не более трех процентов годовых и сроком погашения 15 лет. Средства можно будет использовать на инженерную, коммунальную, социальную, туристическую инфраструктуру, инвестиции в общественный транспорт и инфраструктуру, которая создает рабочие места. Деньги должны дойти до всех регионов, вне зависимости от уровня их обеспеченности, подчеркнул он.