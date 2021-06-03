IT-кампус появится в Нижнем Новгороде
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Мясоперерабатывающий завод построят в Вадском районе
Туристский маршрут "Окская тропа" может быть продлен до Нижнего
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 18 июня 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Экономика
17 июня 2021 17:03  [62] Нижегородская область планирует получить инфраструктурные бюджетные кредиты на сумму 61,4 млрд руб
17 июня 2021 15:50  [112] Доходы областного бюджета увеличены более чем на 1 млрд рублей
17 июня 2021 13:06  [116] Почти на 2 млрд рублей муниципальный долг Нижнего Новгорода снизился с начала года
17 июня 2021 11:00  [143] Около 850 млн рублей вложат в цифровизацию системы образования Нижегородской области в 2021 году
17 июня 2021 10:51  [125] "2020 год был испытанием на прочность для экономики и всех ее субъектов", - Глеб Никитин
17 июня 2021 10:11  [299] Стала известна степень готовности развязки на Циолковского в Нижнем Новгороде
16 июня 2021 16:26  [204] Собственные доходы Нижнего Новгорода планируется увеличить на 239,5 млн рублей
16 июня 2021 16:17  [242] Штатная численность контрольно-счетной палаты Нижнего Новгорода может быть увеличена в два раза
16 июня 2021 15:11  [215] Меры поддержки отдельных категорий граждан значительно расширены за пять лет
16 июня 2021 12:40  [355] Четыре новых резидента присоединятся к ОЭЗ "Кулибин" в Нижегородской области
Экономика

Нижегородская область планирует получить инфраструктурные бюджетные кредиты на сумму 61,4 млрд руб

17 июня 2021 17:03  [62] Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородская область направила в правительство РФ заявку на предоставление инфраструктурных бюджетных кредитов на сумму 61,4 млрд рублей сроком на 15 лет с выборкой до конца 2023 года. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, выступая перед депутатами Законодательного собрания с отчетом о деятельности регионального правительства за 2020 год.

"В прошлом году правительство области сформировало комплексную программу развития Нижегородской городской агломерации, которая направлена на активизацию экономического потенциала и повышение уровня качества жизни людей. На реализацию проектов, включенных в программу, планируется привлечь в первые 10 лет более 415 миллиардов рублей, из которых почти две трети – средства частных инвесторов и ресурсоснабжающих организаций", - отметил Глеб Никитин.

В частности, инфраструктурные бюджетные кредиты планируется использовать при редевелопменте исторического центра, в развитии южных территорий города для жилищного строительства с выходом на более 7 млн кв. метров современного жилья, а также вложить в реализацию комплексной реформы системы общественного транспорта. Глеб Никитин сообщил, что программа-максимум предусматривает строительство четырех станций метро, замену и приобретение 1000 единиц подвижного состава, строительство и ремонт/замену 121 км трамвайных путей.

Говоря о перспективах развития общественного транспорта в нижегородской агломерации, глава региона подчеркнул, что предстоит дальнейшее обновление подвижного состава и развитие электротранспорта.

"В 2020 году на маршруты Нижнего Новгорода вышли 84 новых автобуса большого класса, а до 2030 года планируется приобретение более 500 машин, в том числе для значительного увеличения подвижного состава на линии. Планируется развитие наземного электротранспорта, в том числе городских электричек. В 2020 году за счет введения пересадочного тарифа "60 и 90 минут" пассажиропоток городской электрички, которая состоит из двух линий и объединяет пока только 27 остановочных пунктов, вырос в пять раз", - сказал Глеб Никитин.

Губернатор Нижегородской области добавил, что в 2021 году запланировано проведение технико-экономического обоснования стоимости капитальных затрат на модернизацию инфраструктуры городского электротранспорта при финансовой поддержке НКО "Фонд развития городов".

Напомним, президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию 21 апреля 2021 года заявил, что инфраструктурные кредиты могут стать механизмом повышения самодостаточности региональных экономик.

"Мы предоставим субъектам Федерации принципиально новый инструмент развития. Что имею в виду? Так называемые инфраструктурные бюджетные кредиты по ставке не более трех процентов годовых и сроком погашения 15 лет. До конца 2023 года планируем выделить такие инфраструктурные кредиты на общую сумму не менее 0,5 триллионов рублей, 500 миллиардов", - сказал глава государства.

Напомним, ранее зампред Правительства Марат Хуснуллин рассказал, что инфраструктурные бюджетные кредиты будут выдавать по ставке не более трех процентов годовых и сроком погашения 15 лет. Средства можно будет использовать на инженерную, коммунальную, социальную, туристическую инфраструктуру, инвестиции в общественный транспорт и инфраструктуру, которая создает рабочие места. Деньги должны дойти до всех регионов, вне зависимости от уровня их обеспеченности, подчеркнул он.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Бюджет Кредит Правительство Нижегородской области
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021
03 июня 2021 22:44Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021

Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph