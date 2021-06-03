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Экспорт Нижегородской области вырос более чем на 24% по итогам четырёх месяцев 2021 года

18 июня 2021 13:11  [72] Экономика

Фото: РЖД

Экспорт Нижегородской области за 4 месяца 2021 года увеличился на 24,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы.

За эти месяцы поставки товаров местного производства за рубеж возросли более чем на 46 млн долларов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 1,9 млрд долларов. В основном произошел рост несырьевого неэнергетического экспорта. Нижегородская область экспортировала таких товаров на сумму 1,2 млрд долларов. Это на 397 млн долларов или на 32,2% больше, чем за такой же период 2020 года.

"Во многом на увеличение показателей повлияло то, что в 2020 году все крупные нижегородские предприятия оперативно включились в работу по противодействию распространению COVID-19, и поэтому не приостанавливали работу, в том числе, над реализацией экспортного потенциала. Вот почему и сегодня так важно внимательно отнестись к ситуации с коронавирусной инфекцией в регионе", - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Глава региона напомнил, что в период пандемии нижегородские экспортеры получали меры поддержки, предусмотренные нацпроектами "Международная кооперация и экспорт" и "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". В числе мер поддержки - бесплатные обучающие курсы, программы акселерации предприятий, льготные кредиты, программа госгарантий, компенсация транспортных расходов, компенсации за участие в зарубежных выставках, помощь при создании сайтов на иностранных языках и т.д.

"Все это позволило сохранить позиции бизнеса в регионе и заложило основу для дальнейшего его роста. Таким образом, мы смогли не только сохранить экспортные поставки на прежнем уровне, но и увеличить их", - подчеркнул Глеб Никитин.

Министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов пояснил, что рост несырьевого неэнергетического экспорта произошел за счет значительного увеличения поставок оборудования и механических устройств - в 4,3 раза (329,7 млн долларов), а также пластмасс и изделий из них и изделий из черных металлов – более чем в 2 раза (140,5 млн долларов и 112,3 млн долларов соответственно). Кроме того, на 43,5% увеличились продажи бумаги и картона (40,7 млн долларов) и на 63,7% - древесины и изделий из нее (38,5 млн долларов).

Основные поставки несырьевой неэнергетической продукции в этот период осуществлялись в Белоруссию (288,3 млн долларов), Индию (147,9 млн долларов), Бангладеш (125,5 млн долларов), Китай (117,7 млн долларов) и Казахстан (86,6 млн долларов).

Напомним, нацпроекты "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" и "Международная кооперация и экспорт" в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина. Они направлены на развитие предприятий и реализацию их экспортного потенциала.

Ранее сообщалось, что нижегородские производители, которые экспортируют лекарства и медицинские изделия, смогут получить субсидии на сертификацию продукции для внешних рынков. новая мера поддержки будет оказываться Российским экспортным центром в рамках реализации федерального проекта "Промышленный экспорт" нацпроекта "Международная кооперация и экспорт".

Кроме того, восемь нижегородских предприятий стали лауреатами конкурса "Экспортер года".

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Теги:
Правительство Нижегородской области Экспорт
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