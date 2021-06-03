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Общество

Работу метрополитена продлят в Нижнем Новгороде в дни фестиваля "Столица закатов"

18 июня 2021 14:27  [73] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Нижнем Новгороде для удобства передвижения зрителей фестиваля "Столица закатов", проходит каждую субботу на Нижневолжской набережной, будет на 1 час продлена работа метро. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

Так, до 01:00 метро будет работать в ночь с 19 на 20 июня, а также с 25 на 26 и с 26 на 27 июня (в связи с Днём молодёжи).

В дальнейшем метро будет работать дольше в следующие дни: с 3 на 4 июля, с 10 на 11 июля, с 17 на 18 июля, с 24 на 25 июля, с 31 июля на 01 августа, с 07 на 08 августа, с 14 на 15 августа, с 28 на 29 августа. Утром работа метрополитена будет возобновлена с 5:15.

Движение поездов будет организовано с интервалом 20 минут.
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Напомним, 19 июня в рамках фестиваля выступят Леонид Агутин, The Diamonds (Нижний Новгород) и DJ Topchy. Кроме того, в 22:30 пройдёт фейерверк. Проход на место мероприятия будет осуществляться строго по спецпропускам, которые можно будет получить на точках выдачи с 10:00 до 22:00. Для этого нужно будет предъявить ряд документов.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде 19 июня на весь день приостановят движение по Нижневолжской набережной, на Благовещенской площади и на площади Маркина.

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Теги:
Концерты Метро Фестиваль
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