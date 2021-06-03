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Общество

Александр Новак и Глеб Никитин посетили "Хулиганодом" в Нижнем Новгороде

18 июня 2021 18:35  [70] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин посетили нижегородский центр наставничества "Хулиганодом". Вице-премьер и глава региона посмотрели на работу учреждения, а также побывали на тренировке воспитанников. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

На базе "Хулиганодома" реализуются такие проекты, как "Наставничество", "Профориентация, социализация, трудоустройство подростков", "Профилактика безнадзорности и правонарушений подростков", "Повышение профессиональных компетенций специалистов, которые работают с детьми и подростками", "Обучение специалистов системы образования и социальной политики внедрению эффективной технологии наставничества".

В рамках данных программ оказывается помощь семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации. В настоящее время действует 107 пар "наставник-подопечный".

Александр Новак отметил высокую социальную значимость проекта.

Напомним, 12 февраля 2021 года Глеб Никитин принял участие в открытии центра наставничества для подростков "Хулиганодом", расположенный на ул. Бекетова, 48. Центр был создан в рамках программы "Наставничество без границ" благотворительного фонда "Жизнь без границ", партнера проекта «800 добрых дел".

Ранее сообщалось, что победители Всероссийского конкурса "Навигаторы детства" - 18 специалистов, прошедших обучение по программе повышения квалификации "Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации", посетили центр наставничества для детей и подростков "Хулиганодом".

Кроме того, кулинарный мастер-класс для подопечных "Хулиганодома" однажды проводил известный шеф-повар Константин Ивлев.

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Теги:
Глеб Никитин Дети Социальные проекты
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Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

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