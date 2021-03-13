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Общество

Константин Ивлев предложил провести первый Поволжский гастрофорум в Нижнем Новгороде

30 марта 2021 09:25  [58] Общество

Фото: Юлия Горшкова

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Константин Ивлев предложил провести первый Поволжский гастрономический форум в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Согласно информации, накануне город посетили организаторы проекта "Шеф в школе" общероссийской общественной организации "Российское движение школьников".

Исполнительный директор общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации "Российское движение школьников" Ирина Плещева и шеф-повар, амбассадор проекта "Шеф в школе" Константин Ивлев посетили "Хулиганодом" - центр наставничества для оказания помощи подросткам, попавшим в трудную жизненную ситуацию.

Также присутствовавший на мероприятии мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев подарил одному из воспитанников "Хулиганодома" на день рождения книгу Джона Рональда Руэла Толкина и пополнил библиотеку центра 70 томами художественной литературы для подростков.

Константин Ивлев в свою очередь провел кулинарный мастер-класс по приготовлению блюд для 30 воспитанников детских домов. Он также предложил провести в Нижнем Новгороде большой Поволжский гастрономический форум.

"Мы хотим предложить вам сделать здесь большой кулинарный праздник - первый поволжский ресторанно-гастрономический форум. Тем более что Нижегородская область производит множество продуктов питания. У вас огромное количество сельхозпредприятий, богатейшая земля. Кстати, организатором форума также выступает мой коллега Олег Назаров, который является основателем фестиваля "Арзамасский гусь", - предложил Константин Ивлев.

Замгубернатора Андрей Гнеушев отметил, что такой форум может войти в программу мероприятий к 800-летию Нижнего Новгорода.

Напомним, что центр наставничества для подростков "Хулиганодом" открылся в Нижнем Новгороде 12 февраля. 

СПРАВКА:
"Хулиганодом" - это место, где каждый подросток с непростой судьбой может найти себе доброго наставника, пройти бесплатные мастер-классы или провести время за чтением книг. Идея создать такой центр принадлежит благотворительному фонду "Жизнь без границ", который является фондом-партнером проекта "800 добрых дел". Помимо подростков из детских домов и подростков, испытывающих трудности в общении со сверстниками и взрослыми, "Хулиганодом" будет работать и для тех, кто хочет стать наставником для детей. На базе центра наставничества будет работать Школа наставников. Кроме того, "Хулиганодом" станет площадкой для стажировки специалистов, работающих с подростками, из Нижнего Новгорода и других городов страны.

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Теги:
Продовольствие Фестиваль
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