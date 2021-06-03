Мы предложим правительству новую программу расселения ветхого и аварийного жилья, - Глеб Никитин Политика

Губернатор Нижегородской области, секретарь регионального отделения "Единой России" Глеб Никитин 19 июня выступил перед участниками ХХ съезда партии. В своём выступлении он, в частности, коснулся темы реализации в регионе программы "Формирование комфортной городской среды", сообщает ИА "Время Н".

"Жилье и городская среда были и останутся одним из самых главных дел „Единой России“. Мы будем поддерживать не только увеличение объемов жилищного строительства, но и будем делать новое жилье комфортным, надежным и одновременно доступным, а также продолжим работать над созданием современной среды для жизни, новых и удобных общественных пространств, благоустройством", - сказал он.

По его словам, партия готова наладить систему контроля за качеством работ и регулярно докладывать гражданам результаты мониторинга, поскольку люди должны знать, как идет строительство их домов и благоустройство вокруг них, а также иметь возможность через своих партийных представителей в органах власти добиваться оперативного устранения недостатков.

"Несмотря на то, что, начиная с 2018 года, уже проделана большая работа по расселению аварийного жилья — переселено уже более 186 тысяч человек — все еще требуется приложить массу усилий для достижения показателя в 500 тысяч расселенных граждан до конца 2024 года. Только в Нижегородской области надо расселить почти 20 тысяч человек. И мы предложим правительству новую программу расселения ветхого и аварийного жилья, чтобы навсегда закрыть эту тему. Так же, как и тему обманутых дольщиков — к 2025 году этот термин должен будет исчезнуть из нашего лексикона", — заявил Никитин.

В работе съезда приняли участие президент РФ Владимир Путин, председатель партии Дмитрий Медведев, высшее руководство партии, а также главы регионов и секретари региональных отделений. В своём выступлении глава государства напомнил, что "Единая Россия" является партией социальной направленности, которая всегда выстраивала работу, опираясь на механизмы обратной связи.

Ранее сообщалось, что Президент России Владимир Путин выступил на XX Съезде "Единой России". В своем выступлении глава государства подчеркнул, что "партия должна брать на себя ответственность и вести за собой, действовать энергично и настойчиво".