Фото: НИА Нижний Новгород
Оперативное предупреждение объявили в Нижегородской области в связи с аномальной жарой.
Как сообщили в ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской области, велика вероятность возникновения ЧС. Возможны природные пожары, в огненной зоне могут оказаться населенные пункты.
Не исключены отключения электроэнергии по причине перегрева трансформаторных подстанций, сбои в работе железнодорожного транспорта.
Возможно увеличение числа происшествий на водоемах региона.
Ранее сообщалось, что опасная жара накроет Нижегородскую область с 19 по 24 июня.
Также напомним, что в нижегородских лесах был объявлен "жёлтый" уровень опасности.
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