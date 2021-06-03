Оперативное предупреждение объявили в Нижегородской области в связи с аномальной жарой Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Оперативное предупреждение объявили в Нижегородской области в связи с аномальной жарой.

Как сообщили в ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской области, велика вероятность возникновения ЧС. Возможны природные пожары, в огненной зоне могут оказаться населенные пункты.

Не исключены отключения электроэнергии по причине перегрева трансформаторных подстанций, сбои в работе железнодорожного транспорта.

Возможно увеличение числа происшествий на водоемах региона.

Ранее сообщалось, что опасная жара накроет Нижегородскую область с 19 по 24 июня.

Также напомним, что в нижегородских лесах был объявлен "жёлтый" уровень опасности.