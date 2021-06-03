Территорию около Мещерского озера планируется благоустроить к середине августа Общество

Фото: АНО "Центр 800"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Территорию около Мещерского озера планируется благоустроить к середине августа. Об этом сообщает АНО "Центр 800".

Согласно информации, стартовал сбор заявок на участие в открытом запросе предложений об условиях разработки проектно-сметной документации и выполнения благоустройства территории вблизи Мещерского озера.

Отмечается, что речь идет об участке, ограниченном Мещерским бульваром, ул. Пролетарской, ул. Карла Маркса, условной границей, проходящей от дома №7 по Мещерскому бульвару до дома №30 по ул. Карла Маркса. Территория находится за детским театром "Вера" и ранее не была благоустроена.

В рамках реконструкции территории планируется создать прямую пешеходную дорожку между ул. Карла Маркса и Мещерским бульваром. Также будут установлены скамейки и урны, обустроены зоны тихого отдыха и беговая дорожка.

На благоустройство планируется направить 20,9 млн рублей. Все работы будут завершены к 15 августа 2021 года.

Ранее сообщалось, что пассажирскую ж/д платформу "Мещерское озеро" в Нижнем Новгороде построят в 2022 году.

Финансирование работ производится из собственных средств РЖД в рамках инвестиционной программы по обновлению платформенного хозяйства.