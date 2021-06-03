Нижегородская область получит более 100 млн рублей на оснащение медлабораторий Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Правительство РФ продолжает работу по модернизации инфекционной службы. Почти 6 млрд рублей будет направлено в регионы из федерального бюджета на оснащение медицинских лабораторий новым оборудованием. Такое распоряжение подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Нижегородской области, согласно распоряжению, выделено порядка 109 млн рублей. Среди регионов ПФО это одна из крупнейших федеральных дотаций.

В частности, эти деньги будут направлены на обновление приборной базы и приобретение современного оборудования региональных лабораторий, которое позволит, в том числе, выявлять редкие и новые инфекционные заболевания.

“Опыт борьбы с коронавирусом показал, насколько важно вовремя и эффективно выявлять инфекцию, не допускать её дальнейшего распространения. Для этого необходимо продолжить оснащение региональных лабораторий, которые ведут такую работу”, – отметил Михаил Мишустин на заседании Правительства 17 июня.

Наибольшие суммы финансирования будут направлены в Дагестан - 140 млн руб., Башкортостан - 129,7 млн руб., Ростовскую область 128,2 млн руб., Краснодарский край - 112 млн руб., Челябинскую область - 119,3 млн руб и в Нижегородскую область - 109 млн руб.

Ранее сообщалось, что новое высокотехнологичное медицинское оборудование поступило в больницу №39 и в детскую городскую поликлинику №19 Канавинского района Нижнего Новгорода.