Улицу Новую перекроют для движения транспорта до 26 июля

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Движение транспорта временно приостановят на участке дороги на улице Новой в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.
Ограничения вводятся в связи с ремонтно-восстановительными работами на теплосетях. Улица будет перекрыта на участке дороги от дома № 24 до дома № 20 с 06:00 22 июня до 23:59 26 июля.
Автомобилистам рекомендовано перестроить маршрут движения с учётом ограничений. Кроме того, водителям следует быть предельно внимательными на и следовать указаниям дорожных знаков.
Напомним, движение на участке дороги по ул. Ильинская перекрыто до августа. Согласно информации, это связано с капитальным ремонтом дороги.
Ранее также сообщалось, что улицу Кожевенную перекроют для транспорта до 11 июля.
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