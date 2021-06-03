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Улицу Новую перекроют для движения транспорта до 26 июля

21 июня 2021 19:34  [102] Общество

Фото: ЦОДД

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Движение транспорта временно приостановят на участке дороги на улице Новой в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

Ограничения вводятся в связи с ремонтно-восстановительными работами на теплосетях. Улица будет перекрыта на участке дороги от дома № 24 до дома № 20 с 06:00 22 июня до 23:59 26 июля.

Автомобилистам рекомендовано перестроить маршрут движения с учётом ограничений. Кроме того, водителям следует быть предельно внимательными на и следовать указаниям дорожных знаков.

Напомним, движение на участке дороги по ул. Ильинская перекрыто до августа. Согласно информации, это связано с капитальным ремонтом дороги.

Ранее также сообщалось, что улицу Кожевенную перекроют для транспорта до 11 июля.

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Теги:
Дороги Транспорт
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