Более 40 экскурсий по Московскому району провели в рамках марафона "Культурный район" Культура и отдых

Фото: администрация Нижнего Новгорода

В рамках городского марафона "Культурный район" для нижегородцев были организованы 42 экскурсии с рассказами об истории становления Московского района, его промышленных и торговых предприятиях, а также выдающихся жителях. Об этом сообщили в администрации Нижнего Новгорода

"Когда экскурсанты идут по своему же району, они смотрят совершенно другими глазами на знакомые улицы. Каждый пытается представить, что было на этом месте 50-100 лет назад. Интересна история того места, по которому человек ходит каждый день. Жители с интересом узнают, что Московский района был самый закрытый из всех районов города Горького. Сюда привозили много высококвалифицированных специалистов из Москвы, отсюда пошло и название района", - сказала экскурсовод Лена Ленц.

Согласно программе, вниманию горожан были представлены не только пешие прогулки по улицам района, но и велосипедные экскурсии по Березовой пойме и по берегам речки Левинки, протекающей в Московском районе.

Мероприятие было организовано с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований, отметили в мэрии.

"Город состоит из восьми районов, каждый район, без исключения, заслуживает славы: у каждого из них есть своя история, свои герои. Мы просто обязаны показать их людям, чтобы нижегородцы восхитились тем, в каком прекрасном городе живут. Это одна из основных целей "Культурного района", - отметила руководитель направления "Путешествие в родной город" проекта "Культурный район" Александра Шарова.

Всего на территории Московского района будет реализовано 16 проектов, многие из них рассчитаны не на одно событие, а на культурные программы, в которых задействованы соседские сообщества, общественные организации, творческие объединения и многие другие. В начале осени эстафета перейдет ко второму участнику культурного марафона - Советскому району. Марафон культурных событий продлится до конца года.

"Культурный район" - это комплексная программа, направленная на развитие районов Нижнего Новгорода как центров культурной жизни. В 2019 году программа была реализована в Сормовском и Автозаводском районах. 1 июня стартовал марафон культурных событий для Московского

и Советского районов.