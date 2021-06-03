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Общество

В Нижегородском кремле завершается укрепление склонов

22 июня 2021 16:40  [1] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Нижегородском кремле комплексные работы по укреплению склонов. Работы уже выполнены на 80%, сообщили в правительстве Нижегородской области.

Всего по внешнему и внутреннему периметру кремля будет размещено 3 290 свай и изготовлено 2 635 погонных метров ростверков - подпорных стен.

В рамках противооползневых мероприятий сваями и ростверками специалисты укрепляют Ивановский съезд, склон у площади мемориала "Вечный огонь", участки склона от Северной до Георгиевской башни - через Тайницкую, Ивановскую и Зачатьевскую, а также Губернаторский сад. В правительстве отметили, что склон от Коромысловой до Тайницкой башни уже укреплён в 2020 году.

Управляющий делами правительства Нижегородской области Тимофей Шульга заметил, что у Нижегородского кремля есть отличительная особенность - большой перепад высот. И укрепление склонов – один из самых сложных видов работ по сохранению объекта культурного наследия, поскольку практически вся работа ведётся под землей.

Над укреплением склонов работают лучшие инженеры, учёные, геологи и геодезисты – как из Нижнего Новгорода, так и из федерального научно-исследовательского института имени Герсеванова, добавил Шульга. Специалисты создают прочный железобетонный каркас, который должен удерживать склоны и кремлёвские стены ещё долгие десятилетия.

Кроме того, отметили в региональном правительстве, комплексная инженерная защита кремля включает в себя и водоотведение, поскольку это защитит от оползней при сильных ливнях. Для этого создаётся новая система сбора и отвода дождевых вод. Все старые трубы, которые невозможно прочистить, были заменены на новые. Общая длина новой системы водоотведения - 7 200 метров. Кроме того, в этом году будет отремонтирована дренажная штольня около фуникулера, а в следующем году планируется комплексно обследовать систему остальных дренажных штолен, действующих с середины прошлого века.

По словам проректора ННГАСУ Ильи Соболя, кремлевские склоны находятся в состояния предельного равновесия: любые негативные факторы – техногенные или природные – могут привести (и приводило) к оползням. Но до 2020 года специализированных противооползневых работ на кремлевских склонах практически не проводилось.

Напомним, фотография Нижегородского кремля украсила обложку летнего выпуска журнала National Geographic Traveler .

Ранее сообщалось, что кирпичную кладку XVI века с древними моллюсками обнаружили при реставрации Дмитриевской башни Нижегородского кремля.

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Теги:
800-летие Благоустройство Кремль
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