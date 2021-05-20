Кирпичную кладку 16 века с древними моллюсками обнаружили при реставрации Дмитриевской башни Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Кирпичную кладку 16 века с древними моллюсками обнаружили при реставрации Дмитриевской башни Нижегородского кремля. Об этом сообщил журналистам заведующий музея "Нижегородский кремль" Степан Петушин в ходе мероприятия на объекте.

"Специалисты расчистили штукатурный слой, который местами достигал 20 см, и раскрыли подлинную кладку 16 века. Если внешне это все-таки 19 век, внутри башня не так сильно подвергалась изменениям. Внутри башни мы видим забутовку белым известняком 16 века. Здесь есть даже древние моллюски, которым 2,5 тысяч лет. Их можно увидеть в камне. Материал крошится, а моллюски остаются – они более плотные", - пояснил он.

Стену решено пропитать специальными составами и оставить в таком виде. Нижегородцы и туристы, прогуливаясь по боевому ходу, смогут зайти внутрь башни и увидеть историческую кладку.

(фото: НИА "Нижний Новгород")

Также в ходе реставрации были обнаружены каналы, по которым проходило первое печное отопление башни. Степан Петушин рассказал, что в начале 19 века в башне располагался центральный архив.

"По одной из версий, сюда приезжал Александр Пушкин изучать документы для написания "Капитанской дочки". Эти ходы мы тоже сейчас обнаружили. Они идут по всем ярусам. Сейчас наши специалисты изучают, когда они были сделаны. Их закроют, но мы, безусловно, будем говорить о них и показывать фотографии", - пообещал заведующий музея.

Как пояснила главный архитектор мастерской ННГАСУ (разработчик проекта), Анна Гельфонд, все работы на объекте соответствуют проекту реставрации Святослава Агафонова, проводившейся в 50-70 гг. прошлого века.

"Были проведены исследования, и выявлено, что по кирпичной кладке имеются трещины разной ширины раскрытия. Кроме выветривания, замачивания и биоповреждений кирпичной кладки, были также определенные утраты в швах по цементно-песчаному с добавлением известкового раствору. Также утрачены частично белокаменные элементы, отмостка", - объяснила она необходимость реставрационных работ.

Генеральный директор компании-подрядчика (ООО "Фрегат") Антон Корягин рассказал, что, в соответствии с проектом, было отреставрировано 2200 кв.м. фасада. Также проводилась вычинка кирпичной кладки - разрушенные кирпичи заменялись на новые. Подрядчик заменил окна и двери башни, отреставрировал внутренние помещения. Кроме того, Дмитриевская башня была очищена от проводов.

(фото: НИА "Нижний Новгород")

По словам управляющего делами правительства Нижегородской области Тимофея Шульги, сейчас работы находятся в завершающей стадии.

"Готовимся к открытию в рамках 800-летия. Мы стараемся открыть ее как можно быстрее. Я рассчитываю, что до конца июля мы это сделаем", - сказал он.

Отметим, что летом исполнится 125-лет первому нижегородскому музею, который ранее располагался в Дмитриевской башне. Известно, что участие в открытии принимал последний из династии Романовых - Николай II.

В августе на верхнем ярусе башни снова откроется музей, в котором будут представлены экспонаты из фондов НГИАМЗ.

"Они будут объединены по темам: сегодня - стекло, завтра - одежда. У нас богатейшая коллекция. Мы показываем ежегодно 5% того, что хранится у нас в запасниках. 95% никто никогда не видел", - отметил Степан Петушин.

Напомним, музеи также откроются в других башнях Нижегородского кремля.