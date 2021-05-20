Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Названы сроки строительства новых линий метро
Получены разрешения на вылеты в Болгарию, Германию и Грецию
Еще один мост через Оку построят в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 27 мая 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
27 мая 2021 14:25  [62] "Библиотеки по праву можно назвать культурно-просветительскими центрами", - Юрий Шалабаев
27 мая 2021 13:50  [98] "Библиотека – это настоящая сокровищница знаний", - Евгений Люлин
27 мая 2021 13:48  [107] Кирпичную кладку 16 века с древними моллюсками обнаружили при реставрации Дмитриевской башни
27 мая 2021 13:33  [95] Заболевших COVID-19 за прошедшие сутки не выявлено в 25 районах Нижегородской области
27 мая 2021 12:59  [106] Около 2 млн рублей составила задолженность нижегородских организаций за тепло и горячую воду
27 мая 2021 12:39  [155] Озвучено число нижегородцев с подтвержденным на 27 мая COVID-19
27 мая 2021 12:21  [109] Более 400 книг и игр для детей переданы в нижегородскую областную детскую больницу
27 мая 2021 12:12  [161] Дополнительные меры поддержки детей-сирот введены в Нижегородской области
27 мая 2021 11:48  [216] Очередное снятие ограничений: увеличено число разрешенных посетителей музеев и спортсекций
27 мая 2021 11:35  [175] Малоимущие граждане в Нижегородской области могут быть освобождены от платы за наем жилья
Общество

Кирпичную кладку 16 века с древними моллюсками обнаружили при реставрации Дмитриевской башни

27 мая 2021 13:48  [107] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Кирпичную кладку 16 века с древними моллюсками обнаружили при реставрации Дмитриевской башни Нижегородского кремля. Об этом сообщил журналистам заведующий музея "Нижегородский кремль" Степан Петушин в ходе мероприятия на объекте.

"Специалисты расчистили штукатурный слой, который местами достигал 20 см, и раскрыли подлинную кладку 16 века. Если внешне это все-таки 19 век, внутри башня не так сильно подвергалась изменениям. Внутри башни мы видим забутовку белым известняком 16 века. Здесь есть даже древние моллюски, которым 2,5 тысяч лет. Их можно увидеть в камне. Материал крошится, а моллюски остаются – они более плотные", - пояснил он.

Стену решено пропитать специальными составами и оставить в таком виде. Нижегородцы и туристы, прогуливаясь по боевому ходу, смогут зайти внутрь башни и увидеть историческую кладку.

(фото: НИА "Нижний Новгород")

Также в ходе реставрации были обнаружены каналы, по которым проходило первое печное отопление башни. Степан Петушин рассказал, что в начале 19 века в башне располагался центральный архив.

"По одной из версий, сюда приезжал Александр Пушкин изучать документы для написания "Капитанской дочки". Эти ходы мы тоже сейчас обнаружили. Они идут по всем ярусам. Сейчас наши специалисты изучают, когда они были сделаны. Их закроют, но мы, безусловно, будем говорить о них и показывать фотографии", - пообещал заведующий музея.

Как пояснила главный архитектор мастерской ННГАСУ (разработчик проекта), Анна Гельфонд, все работы на объекте соответствуют проекту реставрации Святослава Агафонова, проводившейся в 50-70 гг. прошлого века.

"Были проведены исследования, и выявлено, что по кирпичной кладке имеются трещины разной ширины раскрытия. Кроме выветривания, замачивания и биоповреждений кирпичной кладки, были также определенные утраты в швах по цементно-песчаному с добавлением известкового раствору. Также утрачены частично белокаменные элементы, отмостка", - объяснила она необходимость реставрационных работ.

Генеральный директор компании-подрядчика (ООО "Фрегат") Антон Корягин рассказал, что, в соответствии с проектом, было отреставрировано 2200 кв.м. фасада. Также проводилась вычинка кирпичной кладки - разрушенные кирпичи заменялись на новые.  Подрядчик заменил окна и двери башни, отреставрировал внутренние помещения. Кроме того, Дмитриевская башня была очищена от проводов.

(фото: НИА "Нижний Новгород")

По словам управляющего делами правительства Нижегородской области Тимофея Шульги, сейчас работы находятся в завершающей стадии.

"Готовимся к открытию в рамках 800-летия. Мы стараемся открыть ее как можно быстрее. Я рассчитываю, что до конца июля мы это сделаем", - сказал он.

Отметим, что летом исполнится 125-лет первому нижегородскому музею, который ранее располагался в Дмитриевской башне. Известно, что участие в открытии принимал последний из династии Романовых - Николай II. 

В августе на верхнем ярусе башни снова откроется музей, в котором будут представлены экспонаты из фондов НГИАМЗ.

"Они будут объединены по темам: сегодня - стекло, завтра - одежда. У нас богатейшая коллекция. Мы показываем ежегодно 5% того, что хранится у нас в запасниках. 95% никто никогда не видел", - отметил Степан Петушин.

Напомним, музеи также откроются в других башнях Нижегородского кремля.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Кремль Реставрация
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Подпиши родителей на «Нижегородскую правду»
Фоторепортажи
Другая нижегородская филармония им. Ростроповича
20 мая 2021 20:39"Другая" нижегородская филармония им. Ростроповича
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph