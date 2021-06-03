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Общество

Госжилинспекция Нижегородской области приступила к вакцинации сотрудников от COVID-19

22 июня 2021 17:03  [101] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Нижегородская государственная жилищная инспекция приступила к вакцинации своих сотрудников от коронавируса. На данный момент вакцинировалось более 20 инспекторов, включая руководителя ведомства Игоря Себула.

Глава Государственной жилищной инспекции Нижегородской области отметил, что деятельность сотрудников ведомства напрямую связана с взаимодействием с людьми. Госжилинспекция принимает обращения, консультирует граждан, проводит проверки. Кроме того, инспекторы контролируют деятельность управляющих компаний, которые организуют мероприятия по дезинфекции.

"Наши инспекторы пристально следят за соблюдением мер по обработке мест общего пользования в домах, поэтому мы обязаны соблюдать все необходимые меры безопасности. Бесспорно, вакцинация необходима, чтобы обезопасить и себя, и окружающих", - заявил Игорь Сербул.

Напомним, обязательная вакцинация от коронавируса для ряда граждан введена в Нижегородской области согласно постановлению главного санитарного врача по региону Наталии Кучеренко от 20 июня. В частности, мера касается работников различных сфер, которые по роду деятельности контактируют с большим количеством людей.

Первыми к вакцинации сотрудников от коронавируса приступили фитнес-центры Нижнего Новгорода, сообщили в министерстве здравоохранения Нижегородской области.

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Теги:
Вакцина Коронавирус
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