Около 30 предприятий Нижегородской области уже подали заявки на участие в конкурсе "Экспортер года" Бизнес

Около 30 нижегородских предприятий подали заявки на участие в окружном этапе Всероссийского конкурса "Экспортер года"», который проводит Российский экспортный центр. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Конкурс проводится в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт", уточнили в региональном правительстве.

"Нижегородская область за четыре месяца 2021 нарастила объем экспорта на 10%. За этой цифрой стоит серьезная работа предпринимателей, которая должна быть оценена не только на уровне отчетов. Премия "Экспортер года" - как раз тот случай. Это возможность для нижегородских производителей получить всероссийское признание", - отметил Глеб Никитин.

Губернатор Нижегородской области добавил, что для решения задач по повышению объемов экспорта нижегородские предприятия получают поддержку в рамках нацпроектов "Международная кооперация и экспорт" и "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Это и бесплатные обучающие курсы, и программы акселерации предприятий, льготные кредиты, программа госгарантий, компенсация транспортных расходов, компенсации за участие в зарубежных выставках, помощь при создании сайтов на иностранных языках и т.д.

Определение победителей конкурса "Экспортер года" пройдет в два этапа. Победителей окружного этапа объявят осенью. Затем из числа компаний, занявших первое место по итогам окружного этапа, отберут победителей конкурса на федеральном уровне. Церемония награждения лауреатов федерального этапа пройдет в ноябре на Международном экспортном форуме "Сделано в России" при участии первых лиц государства.

Премия вручается в 12 номинациях. Среди них - отраслевые номинации отдельно для крупных предприятий и для малых и средних предприятий (МСП): "Экспортер года в сфере промышленности", "Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса"; "Экспортер года в сфере услуг"; "Экспортер года в сфере высоких технологий"; "Трейдер года".

Помимо этого, каждый соискатель премии может подать заявку на участие в номинациях, присуждаемых за быстрый рост экспортных показателей: "Прорыв года" (для МСП); "Новая география" (для крупного бизнеса).

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 30 июня на сайте РЭЦ.

Ранее сообщалось, что экспорт Нижегородской области за 4 месяца 2021 года увеличился на 10,23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Поставки товаров нижегородского производства за рубеж возросли более чем на 147 млн долларов и составили 1,58 млрд долларов. В основном произошел рост несырьевого неэнергетического экспорта. Нижегородская область экспортировала таких товаров на сумму 1,2 млрд долларов. Это на 397 млн долларов, или на 47,5%, больше, чем за такой же период 2020 года.

Нацпроект "Международная кооперация и экспорт" разработан в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина и направлен на увеличение объемов экспорта отечественной продукции за рубеж. Нацпроект включает в себя три федеральных проекта: "Промышленный экспорт", "Экспорт сельхозпродукции" и "Поддержка экспортеров".