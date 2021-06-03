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Общество

Итоги акции "Сад вместо цветов" подвели в Заксобрании Нижегородской области

23 июня 2021 10:55  [86] Общество

Фото: пресс-служба ЗС НО

Итоги акции "Сад вместо цветов" подвели в Законодательном собрании Нижегородской области.

Согласно информации, в мероприятии приняли участие заместитель председателя парламента Ольга Щетинина, депутат регионального парламента Ирина Гончарова, директор благотворительного фонда "Жизнь без границ" Марина Ефимова, представители общественных организаций и компаний-участниц проекта.

Акция проходила с марта по июнь 2021 года и была направлена на озеленение садовыми растениями территорий 13 учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Нижнем Новгороде и Нижегородской области. Благодаря содействию питомников растений региона за время проведения акции было высажено более 1500 саженцев.

В ходе церемонии за вклад в реализацию акции "Сад вместо цветов" благодарностями председателя Заксобрания были отмечены:

  • Первый заместитель исполнительного директора НКО "Фонд содействия развитию институтов гражданского общества в ПФО" Екатерина Никитина;
  • Директор благотворительного фонда "Жизнь без границ" Марина Ефимова;
  • Директор ГБУК НО "ТЮЗ", депутат Гордумы Нижний Новгород Инна Ванькина;
  • Координатор программы благотворительного фонда "Жизнь без границ" Юлия Доленговская;
  • Генеральный директор Нижегородской государственной областной телерадиокомпании "ННТВ" Елена Лебедева;
  • Директор ООО "СВ-сад" Дмитрий Вельмужов;
  • Директор ГК "Эко-стиль" Роман Степанцев;
  • ООО "Заречное Элитхоз" Ардатовского муниципального района;
  • ООО "Восход" Лысковского муниципального района;
  • СПК "Садовод" г. Нижний Новгород;
  • КФХ "Зорин И.С.";
  • ЛПХ "Райский сад" Кстовского муниципального района;
  • ООО "Питомник Школьный сад" Гагинского муниципального района;
  • ГАУ НО "Семеновской спецсемлесхоз".

"В преддверии 8 марта несколько известных жительниц Нижнего Новгорода попросили подарить им не цветы, а саженцы яблонь и груш или перечислить деньги на их покупку в благотворительный фонд "Жизнь без границ". Такие необычные "букеты" они планировали передать Золинскому детскому дому. Идея настолько понравилась жителям региона, что удалось собрать намного больше средств, чем было запланировано. К акции "Сад вместо цветов" подключились и питомники, которые передали не только саженцы, но и садовый инвентарь. В результате в 13 школах-интернатах и детских домах области "выросли" новые сады и клумбы. В очередной раз убедилась, что у нижегородцев добрые сердца", - отметила Ольга Щетинина.

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Теги:
Законодательное собрание
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