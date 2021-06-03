Итоги акции "Сад вместо цветов" подвели в Заксобрании Нижегородской области

Фото:
Итоги акции "Сад вместо цветов" подвели в Законодательном собрании Нижегородской области.
Согласно информации, в мероприятии приняли участие заместитель председателя парламента Ольга Щетинина, депутат регионального парламента Ирина Гончарова, директор благотворительного фонда "Жизнь без границ" Марина Ефимова, представители общественных организаций и компаний-участниц проекта.
Акция проходила с марта по июнь 2021 года и была направлена на озеленение садовыми растениями территорий 13 учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Нижнем Новгороде и Нижегородской области. Благодаря содействию питомников растений региона за время проведения акции было высажено более 1500 саженцев.
В ходе церемонии за вклад в реализацию акции "Сад вместо цветов" благодарностями председателя Заксобрания были отмечены:
"В преддверии 8 марта несколько известных жительниц Нижнего Новгорода попросили подарить им не цветы, а саженцы яблонь и груш или перечислить деньги на их покупку в благотворительный фонд "Жизнь без границ". Такие необычные "букеты" они планировали передать Золинскому детскому дому. Идея настолько понравилась жителям региона, что удалось собрать намного больше средств, чем было запланировано. К акции "Сад вместо цветов" подключились и питомники, которые передали не только саженцы, но и садовый инвентарь. В результате в 13 школах-интернатах и детских домах области "выросли" новые сады и клумбы. В очередной раз убедилась, что у нижегородцев добрые сердца", - отметила Ольга Щетинина.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+