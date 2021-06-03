Мясоперерабатывающий завод построят в Вадском районе
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Туристский маршрут "Окская тропа" может быть продлен до Нижнего
IT-кампус появится в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 24 июня 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
23 июня 2021 16:36  [85] Ситуация с COVID-19 не повлияет на оказание плановой медицинской помощи в Нижегородской области
23 июня 2021 16:15  [94] Передавать показания счетчиков можно на сайте ЕРКЦ
23 июня 2021 16:10  [123] "Валдаи" в Нижегородской области за первый месяц навигации перевезли более 4,5 тысяч пассажиров
23 июня 2021 16:03  [150] Нижегородский минздрав прогнозирует спад заболеваемости коронавирусом в августе
23 июня 2021 16:01  [168] Все нижегородские троллейбусы перекрасят в оранжевый цвет
23 июня 2021 15:28  [170] Более 260 нижегородцев вылетели первым после перерыва рейсом в Турцию
23 июня 2021 15:27  [118] Двое мужчин провалились в канализационный колодец в Павловском районе
23 июня 2021 14:22  [192] Программа диспансеризации для переболевших COVID-19 началась в Нижегородской области
23 июня 2021 13:45  [146] "Поезд здоровья" в июле остановится в Ройке во время работы в Кстовском районе
23 июня 2021 13:40  [338] Роспотребнадзор не планирует ограничивать посещение кафе в Нижегородской области
Общество

Нижегородский минздрав прогнозирует спад заболеваемости коронавирусом в августе

23 июня 2021 16:03  [150] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Министерство здравоохранения Нижегородской области прогнозирует спад заболеваемости коронавирусом уже в августе. Об этом сообщил глава ведомства Давид Мелик-Гусейнов в ходе брифинга 23 июня 2021 года.

"Мы считаем, что рост будет идти на протяжении двух-трех недель. Рост достаточно серьезный. Мы видим это и по госпитализированным, и в целом по заболевшим. Потом в течение 2,5-3 недель будет некое плато, на которым мы зависнем. В августе пойдет снижение. Насколько динамичным оно будет, зависит от нас - от вакцинации и нашего поведения (масочный режим, дезинфекция)", - сказал он.

По информации министра, в Нижегородской области развернуто 5244 коек в 61 медицинской организаций.

"Мы вышли на тот объем коечного фонда, который у нас был во вторую волну. Максимум, на что мы готовы пойти — это развернуть до 10 тысяч коек в лечебных организациях", - пояснил он.

Давид Мелик-Гусейнов отметил, что половина развернутых коек - кислородные. Если их количество увеличится до 10 тысяч, то процент кислородных коек составит 45%.

Ранее сообщалось, что в регионе фиксируется увеличение случаев заболевания коронавирусной инфекцией. В Нижегородской области уже циркулируют три новых штамма коронавируса. Речь идет о британском, индийском и южно-африканском. 

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Здравоохранение Коронавирус
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021
03 июня 2021 22:44Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021

Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph