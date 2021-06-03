Нижегородский минздрав прогнозирует спад заболеваемости коронавирусом в августе Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Министерство здравоохранения Нижегородской области прогнозирует спад заболеваемости коронавирусом уже в августе. Об этом сообщил глава ведомства Давид Мелик-Гусейнов в ходе брифинга 23 июня 2021 года.

"Мы считаем, что рост будет идти на протяжении двух-трех недель. Рост достаточно серьезный. Мы видим это и по госпитализированным, и в целом по заболевшим. Потом в течение 2,5-3 недель будет некое плато, на которым мы зависнем. В августе пойдет снижение. Насколько динамичным оно будет, зависит от нас - от вакцинации и нашего поведения (масочный режим, дезинфекция)", - сказал он.

По информации министра, в Нижегородской области развернуто 5244 коек в 61 медицинской организаций.

"Мы вышли на тот объем коечного фонда, который у нас был во вторую волну. Максимум, на что мы готовы пойти — это развернуть до 10 тысяч коек в лечебных организациях", - пояснил он.

Давид Мелик-Гусейнов отметил, что половина развернутых коек - кислородные. Если их количество увеличится до 10 тысяч, то процент кислородных коек составит 45%.

Ранее сообщалось, что в регионе фиксируется увеличение случаев заболевания коронавирусной инфекцией. В Нижегородской области уже циркулируют три новых штамма коронавируса. Речь идет о британском, индийском и южно-африканском.