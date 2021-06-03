Ситуация с COVID-19 не повлияет на оказание плановой медицинской помощи в Нижегородской области Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Ситуация с COVID-19 не повлияет на оказание плановой медицинской помощи в Нижегородской области. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов в ходе брифинга 23 июня 2021 года.

"Будем ли мы сворачивать плановую медицинскую помощь? Однозначно хочу сказать - нет, не будем. Да, будет перераспределение маршрутов пациентов, может быть, в менее привычные медицинские организации. Но плановую медицинскую помощь, как это сделали во многих регионах, где сейчас отмечается такой же подъем, мы отменять не будем", - заявил он.

Также министр отметил, что диспансеризация в Нижегородской области пройдет в плановом режиме.

Ранее сообщалось, что программа диспансеризации для переболевших COVID-19 уже началась в Нижегородской области.

Напомним, министерство здравоохранения Нижегородской области прогнозирует спад заболеваемости коронавирусом уже в августе.