Дороги на ещё 10 улицах Нижнего Новгорода отремонтировали по нацпроекту Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Дорожники уложили новое покрытие на 10 участках дорог в Нижнем Новгороде в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги". Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев.

Согласно информации, уже заменено дорожное покрытие на Окском съезде - от площади Лядова до Молитовского моста.

В Автозаводском районе работы завершены на дороге в Новое Доскино от ж/д переезда "Петряевка" до посёлка, на пр. Молодежный - от пр. Октября до ул. Безводная, на ул. Минеева - от ул. Коломенской до ул. Космическая, на ул. Коломенской - от ул. Лескова до ул. Колхозной.

В Канавинском районе отремонтирована дорога на ул. Интернациональной - от ул. Приокской до ж/д переезда.

В Московском районе новое дорожное покрытие уложено на дороге от Московского шоссе до посёлка Березовая Пойма.

В Ленинском районе к сегодняшнему дню восстановлена дорога на ул. Героя Самочкина.

В Сормове отремонтированы ул. Стрелковая - от пр. Кораблестроителей до дома №81 ул. Стрелковой, и пр. Кораблестроителей - от ул. Баренца до ул. Коновалова.

Как уточнил генеральный директор МКУ "ГУММиД" Андрей Левдиков, на отремонтированных дорогах уже на 70% завершено устройство тротуаров.

Юрий Шалабаев также рассказал, что в этом году проводится ремонт 97 участков дорог во всех районах города. Всего будут отремонтированы 65 км дорожного полотна. Это в три раза больше, чем в 2020 году, отметил мэр. При этом, по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" будут отремонтированы 30 участков, а также 18 участков за счёт дополнительных средств областного и местного бюджетов.

"Ещё 49 участков меньшей протяжённостью ремонтируем в рамках проекта "Вам решать". В основном, это внутриквартальные, внутридворовые дороги и участки в частном секторе», - уточнил глава города.

На эти цели выделен почти 1 млрд рублей.

Напомним, нацпроект "Безопасные качественные дороги" реализуется в Нижнем Новгороде с 2018 года, когда Президент РФ Владимир Путин подписал указ, устанавливающий сроки и цели национальных проектов по 13 стратегическим направлениям. К 2024 году доля дорог в Нижнем Новгороде, соответствующих нормативам, должна быть не менее 85%.

Ранее сообщалось, что 62 нерегулируемых пешеходных переходов создадут в Нижегородской области в 2021 году. Они будут обустроены в соответствии с современными нормами безопасности также по нацпроекту "Безопасные качественные автомобильные дороги".