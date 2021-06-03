Автомобильное движение по эстакаде в Ольгине будет открыто 25 июня

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Движение по транспортной развязке в Ольгине в Нижнем Новгороде откроется 25 июня. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Ранее региональный Минтранс скорректировал план работ на объекте, чтобы запустить движение уже к празднованию 800-летия Нижнего Новгорода, уточнили в правительстве.
"Это позволяет поэтапно запускать движение на построенных частях развязки, разгружая имеющиеся дороги. По новой схеме движения специалисты убирают светофор, транспортные потоки больше не будут пересекаться на одном уровне. У строителей тем временам появится возможность выйти на завершающий этап на других участках", - рассказал Глеб Никитин.
В связи с открытием проезда по путепроводу в районе Ольгина будет изменена схема движения транспорта:
Автомобилистам рекомендуют на развязке внимательно следить за дорожными знаками и указателями.
"До окончания строительных работ полностью избежать неудобств участникам дорожного движения не удастся, но специалисты Минтранса прогнозируют улучшение транспортной обстановки с запуском движения по эстакаде", - сказал директор Главного управления автомобильных дорог Леонид Самухин.
Напомним, транспортная развязка в районе деревни Ольгино – это самый крупный объект в Нижегородской области, реализующийся в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги". Работы стартовали в мае 2020 года, и завершить их планировалась к концу 2021-го. Но по поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина Минтранс и подрядчик проработали вопрос оптимизации проектных решений и технологии производства.
Цена контракта на строительство развязки составила 1,757 млрд рублей. Нижегородская область несколько раз получала дотации на возведение путепровода из федерального бюджета.
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