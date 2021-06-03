Автомобильное движение по эстакаде в Ольгине будет открыто 25 июня Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Движение по транспортной развязке в Ольгине в Нижнем Новгороде откроется 25 июня. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Ранее региональный Минтранс скорректировал план работ на объекте, чтобы запустить движение уже к празднованию 800-летия Нижнего Новгорода, уточнили в правительстве.

"Это позволяет поэтапно запускать движение на построенных частях развязки, разгружая имеющиеся дороги. По новой схеме движения специалисты убирают светофор, транспортные потоки больше не будут пересекаться на одном уровне. У строителей тем временам появится возможность выйти на завершающий этап на других участках", - рассказал Глеб Никитин.

В связи с открытием проезда по путепроводу в районе Ольгина будет изменена схема движения транспорта:

в направлении Богородска из Нижнего Новгорода и обратно движение пойдёт по построенному путепроводу;

в сторону Арзамаса схема проезда останется неизменной: с правой полосы с поворотом налево под вновь построенный путепровод;

из Арзамаса в Нижний Новгород движение будет осуществляться с правой полосы направо по вновь построенному съезду с односторонним движением;

из Богородска в Арзамас через новую развязку транспортный поток пойдёт вправо по вновь построенному съезду;

из Арзамаса в Богородск - через перекрёсток в направлении Нижнего Новгорода с разворотом в обратном направлении на Богородск.

Автомобилистам рекомендуют на развязке внимательно следить за дорожными знаками и указателями.

"До окончания строительных работ полностью избежать неудобств участникам дорожного движения не удастся, но специалисты Минтранса прогнозируют улучшение транспортной обстановки с запуском движения по эстакаде", - сказал директор Главного управления автомобильных дорог Леонид Самухин.

Напомним, транспортная развязка в районе деревни Ольгино – это самый крупный объект в Нижегородской области, реализующийся в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги". Работы стартовали в мае 2020 года, и завершить их планировалась к концу 2021-го. Но по поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина Минтранс и подрядчик проработали вопрос оптимизации проектных решений и технологии производства.

Цена контракта на строительство развязки составила 1,757 млрд рублей. Нижегородская область несколько раз получала дотации на возведение путепровода из федерального бюджета.