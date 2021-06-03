IT-кампус появится в Нижнем Новгороде
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Мясоперерабатывающий завод построят в Вадском районе
Туристский маршрут "Окская тропа" может быть продлен до Нижнего
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 22 июня 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
22 июня 2021 15:20  [16] Молоко с опасными микроорганизмами обнаружено у нижегородского производителя
22 июня 2021 15:05  [59] Нижегородцы могут принять участие в обследовании на выявление риска сердечно-сосудистых заболеваний
22 июня 2021 14:54  [97] Депутаты Гордумы выйдут с законодательной инициативой по работе нижегородского вытрезвителя
22 июня 2021 14:21  [250] Автомобильное движение по эстакаде в Ольгине будет открыто 25 июня
22 июня 2021 14:02  [110] Депутаты Думы Нижнего Новгорода проработают вопрос замены окон в детсадах
22 июня 2021 13:44  [140] Около 70 световых инсталляций за 53 млн рублей украсят улицы Нижнего Новгорода к 800-летию
22 июня 2021 13:43  [130] Обитатели нижегородского зоопарка "Лимпопо" едят в жару мороженое
22 июня 2021 13:04  [173] Число обучающихся во вторую смену школьников выросло в Нижнем Новгороде
22 июня 2021 12:40  [292] Предупреждение в связи с аномальной жарой объявлено в Нижегородской области
22 июня 2021 12:26  [117] ВТБ запустил видеообслуживание на сайте для жителей Нижнего Новгорода
Общество

Автомобильное движение по эстакаде в Ольгине будет открыто 25 июня

22 июня 2021 14:21  [250] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Движение по транспортной развязке в Ольгине в Нижнем Новгороде откроется 25 июня. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Ранее региональный Минтранс скорректировал план работ на объекте, чтобы запустить движение уже к празднованию 800-летия Нижнего Новгорода, уточнили в правительстве.

"Это позволяет поэтапно запускать движение на построенных частях развязки, разгружая имеющиеся дороги. По новой схеме движения специалисты убирают светофор, транспортные потоки больше не будут пересекаться на одном уровне. У строителей тем временам появится возможность выйти на завершающий этап на других участках", - рассказал Глеб Никитин.

В связи с открытием проезда по путепроводу в районе Ольгина будет изменена схема движения транспорта:

  • в направлении Богородска из Нижнего Новгорода и обратно движение пойдёт по построенному путепроводу;
  • в сторону Арзамаса схема проезда останется неизменной: с правой полосы с поворотом налево под вновь построенный путепровод;
  • из Арзамаса в Нижний Новгород движение будет осуществляться с правой полосы направо по вновь построенному съезду с односторонним движением;
  • из Богородска в Арзамас через новую развязку транспортный поток пойдёт вправо по вновь построенному съезду;
  • из Арзамаса в Богородск - через перекрёсток в направлении Нижнего Новгорода с разворотом в обратном направлении на Богородск.

Автомобилистам рекомендуют на развязке внимательно следить за дорожными знаками и указателями.

"До окончания строительных работ полностью избежать неудобств участникам дорожного движения не удастся, но специалисты Минтранса прогнозируют улучшение транспортной обстановки с запуском движения по эстакаде", - сказал директор Главного управления автомобильных дорог Леонид Самухин.

Напомним, транспортная развязка в районе деревни Ольгино – это самый крупный объект в Нижегородской области, реализующийся в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги". Работы стартовали в мае 2020 года, и завершить их планировалась к концу 2021-го. Но по поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина Минтранс и подрядчик проработали вопрос оптимизации проектных решений и технологии производства.

Цена контракта на строительство развязки составила 1,757 млрд рублей. Нижегородская область несколько раз получала дотации на возведение путепровода из федерального бюджета.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Дороги Нацпроект Строительство
Поделиться:
Новости по теме
01 марта 2021 19:58  [1394] Нижегородская область получила от федерации 1,45 млрд рублей на дороги и развязку в Ольгине
08 мая 2020 18:35  [4179] Строительство транспортной развязки началось в районе Ольгино
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021
03 июня 2021 22:44Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021

Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph