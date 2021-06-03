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Общество

Более 2 200 пользователей присоединилось к спортивному проекту "Активный житель"

24 июня 2021 13:50  [95] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Пилотный проект правительства Нижегородской области и компании "Ростелеком" по мотивации к систематическим занятиям физической культурой "Активный житель" представили 23 июня на конференции "ЦИПР-2021" заместителю председателя правительства России Дмитрию Чернышенко и главе региона Глебу Никитину.

Губернатор Нижегородской области отметил, что приложение является частью бонусной экосистемы "Доброрубль", к которой уже подключились около 1,25 млн пользователей.

"Доброрубль» интегрирован в несколько приложений: "Активный житель», "Карта жителя Нижегородской области" и в приложение первого волонтерского онлайн-движения "МЫ".

Кроме того, акции проектов "Экоинспектор" и "Активисты памяти", участники которых следят за чистотой города и состоянием военных мемориалов, также позволяют нижегородцам накапливать бонусы. Потратить их можно в маркетплейсе "Добромаркет".

Глеб Никитин рассказал, что цифровые решения позволяют вовлекать людей в спорт и волонтёрскую деятельность.

"Каждому человеку важно чувствовать себя частью общего дела. Такие проекты позволяют достичь этого, даже занимаясь спортом без группы или тренера. Кроме того, мы повышаем доступность учреждений культуры, обменивая бонусы на скидки при покупке билетов. В результате получаем хороший синергический эффект. 60% пользователей "Активного жителя" – молодёжь. Однако видим значительный интерес со стороны нижегородцев среднего возраста и старшего поколения", - сказал глава региона.

Напомним, приложение "Активный житель" доступно в Google Play и в AppStore. Оно позволяет зарабатывать "доброрубли", просто занимаясь спортом: приложение распознает такие тренировки как ходьба, бег - даже на месте, катание на коньках, роликах и лыжах, а также езду на велосипеде. Кроме того, оно сопряжается с сервисами "Здоровье" или Google Fit.

В приложении отмечено 1800 бонусных объектов Нижегородской области, которые выводятся по геолокации. Так можно узнать о режиме работы, например, спортивных площадок.

А начисленные "доброрубли" можно обменять на купоны - и приобретать товары и услуги 56 партнёров бонусной программы со скидками. Кроме того, пользователи могу соревноваться друг с другом в личном рейтинге.

Ранее сообщалось, что 15 участников марафона, до 30 июня достигшие самых высоких результатов тренировок, получат призы и подарки от министерства спорта Нижегородской области. Организаторы будут учитывать пройденную дистанцию в ходьбе, беге, езде на велосипеде, а также достижения в домашних тренировках – ходьбе на месте и беге на месте.

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Теги:
Спорт ЦИПР
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