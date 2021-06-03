Объявлен аукцион на строительство станции снеготаяния в Нижегородском районе Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Объявлен аукцион на строительство станции снеготаяния в Нижегородском районе Нижнего Новгорода. Об этом говорится на сайте госзакупок.

Согласно документам, заказчиком выступает АО "Нижегородский водоканал" (станция будет строиться по концессии).

Главным распорядителем бюджетных средств по исполнению обязательств по концессионному соглашению выступит департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода. Контролировать исполнение постановления станет первый заместитель главы города Илья Штокман.

Концессионное соглашение будет заключено на десять лет. Начальная (максимальная) цена договора составляет 96,9 млн рублей. Работы должны быть выполнены не позднее 30 декабря текущего года.

"Нижегородский водоканал" построит станцию снеготаяния на участке площадью 24,1 тысяч кв.м., примыкающем к Нижегородской станции аэрации, в районе Артемовских лугов. Все работы, начиная с вывоза грунта и подведения инженерных коммуникаций до возведения зданий и сооружений компания должна выполнить самостоятельно.

Ожидается, что производительность станции составит 7 тысяч куб.м. в сутки.