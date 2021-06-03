Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Мясоперерабатывающий завод построят в Вадском районе
Туристский маршрут "Окская тропа" может быть продлен до Нижнего
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 24 июня 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Экономика
24 июня 2021 15:53  [46] Объявлен аукцион на строительство станции снеготаяния в Нижегородском районе
24 июня 2021 14:09  [112] Нижегородская область получит 500 млн рублей на помощь больным коронавирусом
23 июня 2021 18:20  [336] Глеб Никитин и Ольга Голодец подписали соглашение о сотрудничестве Нижегородской области и Сбербанка в сфере цифровых технологий
23 июня 2021 18:13  [299] Дмитрий Чернышенко и Глеб Никитин провели пленарное заседание ЦИПР на тему цифровой трансформации
23 июня 2021 17:26  [305] Дмитрий Чернышенко высоко оценил нижегородские разработки на Всероссийской конференции ЦИПР
23 июня 2021 16:35  [282] Нижегородская область планирует внедрить стандарты инвестиционной декларации
23 июня 2021 10:42  [384] Доходы и расходы бюджета Нижнего Новгорода на 2021 год увеличены на 1,7 млрд рублей
23 июня 2021 09:37  [342] Около 1,2 млрд рублей выделят на модернизацию очистных сооружений Богородска
22 июня 2021 16:11  [281] Нижегородский РЦК успешно прошел федеральную сертификацию
22 июня 2021 15:07  [377] Финподдержка Нижегородской области из бюджета РФ выросла вдвое в 2020 году
Экономика

Объявлен аукцион на строительство станции снеготаяния в Нижегородском районе

24 июня 2021 15:53  [46] Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Объявлен аукцион на строительство станции снеготаяния в Нижегородском районе Нижнего Новгорода. Об этом говорится на сайте госзакупок.

Согласно документам, заказчиком выступает АО "Нижегородский водоканал" (станция будет строиться по концессии).

Главным распорядителем бюджетных средств по исполнению обязательств по концессионному соглашению выступит департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода. Контролировать исполнение постановления станет первый заместитель главы города Илья Штокман.

Концессионное соглашение будет заключено на десять лет. Начальная (максимальная) цена договора составляет 96,9 млн рублей. Работы должны быть выполнены не позднее 30 декабря текущего года.

"Нижегородский водоканал" построит станцию снеготаяния на участке площадью 24,1 тысяч кв.м., примыкающем к Нижегородской станции аэрации, в районе Артемовских лугов. Все работы, начиная с вывоза грунта и подведения инженерных коммуникаций до возведения зданий и сооружений компания должна выполнить самостоятельно.

Ожидается, что производительность станции составит 7 тысяч куб.м. в сутки.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Администрация Нижнего Новгорода Водоканал Снег
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021
03 июня 2021 22:44Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021

Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph