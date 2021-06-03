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Общество

Гордума Дзержинска внесла изменения в правила размещения нестационарных торговых объектов

24 июня 2021 18:36  [93] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Дзержинске утверждена новая редакция методики определения цены права размещения нестационарных торговых объектов на территории города. Об этом рассказали в пресс-службе местной Гордумы.

Сообщается, что предыдущая методика действовала с 2009 года, при этом последние шесть лет в неё не вносились коррективы.

В новом документе плата будет определяться, исходя из площади объекта, уточнили в дзержинской Гордуме. При этом прежняя базовая цена - 650 рублей за квадратный метр - осталась без изменений. Но теперь она будет действовать для всех объектов без исключений.

Перечень входящих в формулу расчета коэффициентов был скорректирован.Так, для нижегородских товаропроизводителей и производителей сельскохозпродукции будет использоваться дополнительный понижающий коэффициент 0,5.

Коэффициент местоположения теперь будет учитывать развитие конкретных городских территорий. Например, для центральных улиц – проспектов Ленина и Циолковского, площади Привокзальной - он составит 1,3. А для улиц Индустриальной или Новомосковской – 0,8.

Кроме того, уточнён перечень мест в городе, где можно будет использовать нестационарную торговлю. Новая методика позволит регламентировать размещение нестационарных объектов торговли в местах общественного отдыха, парках.

Введён новый коэффициент – по типу объекта (павильон или уличный холодильник), и сохранена градация, дифференцирующая объекты по ассортименту. Так, поставщикам питьевой воды, печатной продукции и изделий народных художественных промыслов плата за право размещения будет высчитываться с низким коэффициентом 0,2, тогда как для летних кафе этот множитель установлен на уровне 2,5.

По новой методике плата будет рассчитываться после официального опубликования решения Городской думы. При этом, договора, рассчитанные по прежним нормам и заключённые до вступления в силу новой методики, продолжат свое действие.

Напомним, ранее власти Арзамаса обсудили вопрос снижения налога на недвижимость для ИП и самозанятых.

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Теги:
Городская дума Дзержинск Торговля
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