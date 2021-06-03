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Бизнес

Власти Арзамаса планируют снизить налог на недвижимость для ИП и самозанятых

11 июня 2021 11:42  [51] Бизнес

Фото: администрация Арзамаса

НИА "Нижний Новгород" – Татьяна Соловьева

В Арзамасе 10 июня состоялся городской совет по развитию предпринимательства, на котором обсудили меры поддержки предпринимателей в рамках полномочий муниципалитета. В совет обратились арзамасские предприниматели с предложениями по установлению минимальной налоговой ставки на объекты недвижимости.

В настоящее время размер ставки налога на коммерческую недвижимость определяется муниципальными органами власти и составляет 2%. В 2021 году базой расчета налога окончательно станет кадастровая стоимость объекта. По этой причине около 300 объектов недвижимости в Арзамасе столкнулись со значительным повышением налога. Так, налог за помещение одного из бизнес-центров вырос в 17,6 раза.

Чтобы сократить налоговую нагрузку на индивидуальных предпринимателей и приблизить её к уровню прошлого года, участники совета при мэре Арзамаса по развитию предпринимателей посчитали целесообразным снизить налоговую ставку.

"В Арзамасе в сфере предпринимательства работает около 11 тысяч человек, а доля в общем числе занятых в экономике города, приходящаяся на малый и средний бизнес, превышает 23%. Почти каждый пятый арзамасец работает у предпринимателя или является им: по-моему, это достаточное основание для того, чтобы создать достойные условия для работы. Уверен, что мы придем к консенсусу о сумме налоговой льготы для предпринимателей, сумев найти баланс между интересами бизнеса и муниципального бюджета", - сказал глава Арзамаса Александр Щелоков.

Предложение главы Арзамаса поддержал заместитель генерального директора Нижегородской ассоциации промышленников и предпринимателей Николай Упирвицкий.

"Наша задача сегодня – не допустить дополнительного налогового бремени для бизнеса, которому и без того нелегко в пандемийное время. В Арзамасе только в сфере недвижимости до 100 квадратных метров – а ею владеют, как правило, предприниматели, сосредоточенные на одной точке, - кадастровая стоимость выросла на 30%. Сумма в налоговом уведомлении для многих ИП может стать неприятной неожиданностью. Чтобы этого не произошло, важно принять своевременные меры по поддержке предпринимательского сообщества. В данном случае речь идет о налоговой льготе для ИП – собственников коммерческой недвижимости", - отметил Упирвицкий.

Предложение предпринимателей поддержал и замгубернатора региона Дмитрий Краснов, который почти 25 лет возглавлял Торгово-промышленную палату Нижегородской области. Он отметил, что для бизнеса крайне важны стабильные правила игры, позволяющие планировать на долгосрочную перспективу. И резкий скачок налоговых отчислений скажется на предпринимателях отрицательно.

"Рад, что администрация Арзамаса при поддержке Нижегородской ассоциации промышленников и предпринимателей приняла решение о необходимости установления оптимальной налоговой ставки для собственников коммерческой недвижимости. Примечательно, что Арзамас в этом вопросе - один из первопроходцев и, возможно, станет положительным примером для других муниципалитетов", - заявил Краснов.

Справка:
По итогам 1 квартала 2021 года в Арзамасе зарегистрировано 4 653 субъекта малого и среднего предпринимательства: 10 средних предприятий, 1 042 малых и микро-предприятия, 2 323 индивидуальных предпринимателя и 1 278 самозанятых граждан. Всего в секторе ПСП занято 10 750 человек - это 23,1% занятых в экономике города граждан. В основном малое предпринимательство развито в сфере оптовой и розничной торговли, обрабатывающего производства, строительства, профессиональной, научной, технической деятельности.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область создаст онлайн-площадку для поддержки малого и среднего бизнеса. Она будет направлена на быстрое решение проблем, связанных с оказанием помощи представителям МСП. Внедрение единой онлайн-платформы облегчит представителям бизнеса взаимодействие с органами власти, а это, в свою очередь, будет способствовать улучшению условий ведения предпринимательской деятельности в Нижегородской области

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Теги:
Арзамас Налоги Предприниматели
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