Более 220 млн рублей в Нижегородской области планируют направить на создание новых образовательных пространств Общество

Фото: администрация Дзержинска, архив

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Более 220 млн рублей планируют направить в регионе в текущем году на создание новых образовательных пространств – "Кванториума", "IT-куба" и "Точек роста". Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Он рассказал, что в Кстове по нацпроекту создаётся первый "Школьный Кванториум", а в Нижнем Новгороде – новый "IT-куб". Эти образовательные пространства позволят дать школьникам востребованные навыки и знания, а также определиться с выбором профессии.

В частности, "Кванториум" на базе школы №8 в Кстове будет включать естественнонаучный и технологический профили для реализации программ общего образования, дополнительных программ. Кроме того, там возможно проведение фестивалей и конкурсов. Часть уроков будет проводиться в пространстве технопарка. Кроме того, будет организовано сетевое сотрудничество с другими средними общеобразовательными учреждениями города.

Цель проекта "IT-куб" - ускоренное освоение обучающимися актуальных и востребованных знаний, навыков и компетенций в сфере информационных технологий.

На создание "Кванториума" в Кстове будет направлено более 21 млн рублей, а на "IT-куб" в Нижнем Новгороде - около 10 млн. Ещё 190 млн рублей будет выделено на создание 121 пространства "Точка роста" в Нижегородской области, сказал Глеб Никитин.

Губернатор добавил, что до 2024 года в регионе будет создано 450 центров "Точек роста" - как в небольших городах, так и в сельских населённых пунктах.

Министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Ольга Петрова сообщила, что в Нижегородской области уже функционируют три мобильных и четыре стационарных "Кванториума": два - в Нижнем Новгороде, по одному - в Сарове и в городе Бор. Также в регионе открыто 88 "Точек роста", где школьники на современном оборудовании будут изучать профильные предметы и заниматься в различных кружках.

Глава Минобра отметила, что только на создание образовательных пространств "IT-куб" до 2023 года планируется направить более 55,8 млн рублей: всего их к этому времени откроется пять.

СПРАВКА:

"IT-куб" – федеральная сеть профильного образования по подготовке специалистов в области IT. Это инновационный формат занятий с детьми в возрасте от шести лет с полным погружением в азы интернет-технологий, программирования, робототехники, дополненной, виртуальной и смешанной реальности, где они изучают информационные технологии и создают программные проекты.

"Точка роста" - это федеральная сеть центров образования цифрового, естественно-научного, технического и гуманитарного профилей, организованная в рамках проекта "Современная школа". Создаётся на базе сельских школ и общеобразовательных учреждений малых городов численностью до 60 тыс. человек. Они призваны обеспечить высокий уровень образования, дать равные возможности для обучения всех детей вне зависимости от места их проживания.

Напомним, 23 июня 2021 года министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области и ООО "Цифровое образование", правообладатель коммуникационной платформы "Сферум", заключили соглашение о сотрудничестве. В процессе взаимодействия платформа "Сферум" будет интегрирована в образовательные учреждения региона в рамках развития цифровой образовательной среды.

Ранее заместитель министра просвещения России Татьяна Васильева во время визита в Нижний Новгород заявила, что Нижегородская область - один из лидеров нацпроекта "Образование".