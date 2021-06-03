Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Мясоперерабатывающий завод построят в Вадском районе
Туристский маршрут "Окская тропа" может быть продлен до Нижнего
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 25 июня 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
24 июня 2021 19:43  [80] Первый ретро-трамвай выйдет на маршрут в Нижнем Новгороде в июле
24 июня 2021 18:59  [94] Более 220 млн рублей в Нижегородской области планируют направить на создание новых образовательных пространств
24 июня 2021 18:36  [116] Гордума Дзержинска внесла изменения в правила размещения нестационарных торговых объектов
24 июня 2021 18:05  [259] Автопарк "Нижегородпассажиравтотранса" пополнили 20 новых автобусов
24 июня 2021 17:50  [220] Свободные от COVID-19: российские курорты будут принимать только вакцинированных туристов
24 июня 2021 16:49  [171] Ресурсоснабжающим организациям поручили завершить основные ремонтные работы до июля
24 июня 2021 15:59  [204] Культуру управления электросамокатами будут внедрять в Нижнем Новгороде
24 июня 2021 14:23  [221] Режим ЧС введён на ОКН усадьба А.Н. Седова на улице Студёной
24 июня 2021 14:18  [463] Колесо обозрения откроется у нижегородского трамплина в августе
24 июня 2021 13:50  [196] Более 2 200 пользователей присоединилось к спортивному проекту "Активный житель"
Общество

Первый ретро-трамвай выйдет на маршрут в Нижнем Новгороде в июле

24 июня 2021 19:43  [80] Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Первый из 11 современных трамваев, выполненных в ретро-стиле, прибыл в Нижний Новгород и в тестовом режиме уже проехал по городскому кольцу. Об этом сообщил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

Он рассказал, что вагон прошёл тестовую обкатку сначала в депо, а затем по центру города. Совсем скоро он выйдет на полноценный маршрут, и пассажиры смогут прослушать внутри салона аудиоэкскурсию о нашем городе, подготовленную специально к 800-летию.

Напомним, вагон оборудован по всем современным техническим стандартам. В салоне есть кондиционер на лето и печи на холодное время года, розетки для зарядки мобильных устройств и бесплатный Wi-Fi. А двери трамвая оснащены подсветкой.

Своими впечатлениями поделился и впервые севший за руль ретро-трамвая водитель 1 класса Виталий Шмелёв: "Поначалу – довольно необычно, но сразу чувствуется плавность хода трамвая. В кабине водителя всё под рукой, к тому же можно воспользоваться кондиционером или вентилятором в зависимости от потребности. Электроника очень современная, пока непривычно, но радует, что всё доступно и современно".

Первыми пассажирами нового вагона стали специалисты МП "Нижегородэлектротранс" и представители завода-производителя, которые проверяют исправность работы всех систем. Все отметили удобство поездки и техническую оснащённость ретро-трамвая.

Напомним, администрация закупает трамваи в ретро-стиле в лизинг. На их приобретение в бюджете города на 2022-2023 годы заложено почти 400 млн рублей.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
800-летие Трамвай Транспорт
Поделиться:
Новости по теме
23 июня 2021 10:34  [540] Первый прибывший в Нижний Новгород ретро-трамвай начал "обкатку"
24 марта 2021 15:00  [2543] Нижегородская администрация закупит в лизинг ретро-трамваи
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021
03 июня 2021 22:44Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021

Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph