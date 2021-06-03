Первый ретро-трамвай выйдет на маршрут в Нижнем Новгороде в июле Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Первый из 11 современных трамваев, выполненных в ретро-стиле, прибыл в Нижний Новгород и в тестовом режиме уже проехал по городскому кольцу. Об этом сообщил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

Он рассказал, что вагон прошёл тестовую обкатку сначала в депо, а затем по центру города. Совсем скоро он выйдет на полноценный маршрут, и пассажиры смогут прослушать внутри салона аудиоэкскурсию о нашем городе, подготовленную специально к 800-летию.

Напомним, вагон оборудован по всем современным техническим стандартам. В салоне есть кондиционер на лето и печи на холодное время года, розетки для зарядки мобильных устройств и бесплатный Wi-Fi. А двери трамвая оснащены подсветкой.

Своими впечатлениями поделился и впервые севший за руль ретро-трамвая водитель 1 класса Виталий Шмелёв: "Поначалу – довольно необычно, но сразу чувствуется плавность хода трамвая. В кабине водителя всё под рукой, к тому же можно воспользоваться кондиционером или вентилятором в зависимости от потребности. Электроника очень современная, пока непривычно, но радует, что всё доступно и современно".

Первыми пассажирами нового вагона стали специалисты МП "Нижегородэлектротранс" и представители завода-производителя, которые проверяют исправность работы всех систем. Все отметили удобство поездки и техническую оснащённость ретро-трамвая.

Напомним, администрация закупает трамваи в ретро-стиле в лизинг. На их приобретение в бюджете города на 2022-2023 годы заложено почти 400 млн рублей.