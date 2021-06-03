Первый прибывший в Нижний Новгород ретро-трамвай начал "обкатку" Общество

Фото: АО "Уралтрансмаш"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Первый прибывший в Нижний Новгород ретро-трамвай начал "обкатку". Об этом глава города Юрий Шалабаев сообщил в своем аккаунте в Instagram.

По его словам, в настоящее время полностью завершена процедура выгрузки.

Салон у трамвая современный - с деревянными сиденьями, информативным дисплеем и системой вентиляции. Вагоны будут использовать на маршрутах в исторической части города.

Напомним, что администрация закупает ретро-трамваи в лизинг. На их приобретение в бюджете города на 2022-2023 годы заложено почти 400 млн рублей. Услуги по аренде оказывает АО "Сбербанк лизинг".

Ранее планировалось, что новые трамваи поступят в Нижний Новгород летом 2021 года. Однако на настоящий момент прибыл только один вагон. Остальные транспортные средства будут поставлены до конца ноября текущего года.

СПРАВКА (с сайта "Уралтрансмаш"):

Ретро-трамвай 71-415Р создан на основе модели 71-415. В нем установлен инновационный электродвигатель ЭДБТ1.

Многие элементы выполнены вручную или с применением технологий начала ХХ века. В задней части ретро-вагона расположено колесо, имитирующее стоп-кран старинных трамваев. В районе места кондуктора находится трос, при опускании которого срабатывает механический звонок в кабине водителя, сигнализирующий о необходимости остановки.