Очередной рекорд по вакцинации против COVID-19 поставлен в Нижегородской области Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Очередной рекорд по вакцинации против COVID-19 поставлен в Нижегородской области. Об этом министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов написал в своем аккаунте в Instagram.

По его словам, 24 июня в регионе было сделано 10 700 прививок.

При этом 23 июня в Нижегородской области было привито против коронавируса 8 600 человек, что также являлось рекордом.

Напомним, что в регионе введена обязательная вакцинация от коронавируса для ряда граждан.

В постановлении главного санитарного врача сказано, что до 25 июля нужно сделать первый компонент вакцины, а до 25 августа текущего года - второй.