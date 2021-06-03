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Очередной рекорд по вакцинации против COVID-19 поставлен в Нижегородской области. Об этом министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов написал в своем аккаунте в Instagram.
По его словам, 24 июня в регионе было сделано 10 700 прививок.
При этом 23 июня в Нижегородской области было привито против коронавируса 8 600 человек, что также являлось рекордом.
Напомним, что в регионе введена обязательная вакцинация от коронавируса для ряда граждан.
В постановлении главного санитарного врача сказано, что до 25 июля нужно сделать первый компонент вакцины, а до 25 августа текущего года - второй.
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