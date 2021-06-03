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Общество

Роспотребнадзор не рекомендует купаться в одном из озер Щелоковского хутора

25 июня 2021 11:14  [97] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Роспотребнадзор не рекомендует купаться в одном из озер Щелоковского хутора. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Нижегородской области.

Согласно информации, в настоящее время 14 зон рекреации соответствуют требованиям.

Речь идет о следующих озерах и пляжах: Лунское и Пестичное в Сормовском районе, озеро ПКиО II очереди по проспекту Молодежный и парка имени 777-летия, Первое озеро Щелоковского хутора, озеро Юрасовское в городе Бор, озера Сортировочное и Больничное, озеро Верхнее города Семёнов, пляжи "Беленький песочек" и "Верхний пруд" в г.о.г. Выкса, а также пляжи МБОУ ДО ДООЦ "Озерный" в р.п. Ардатов и ООО "Пансионат Морозовский".

По состоянию на 25 июня на Третьем озере Щелоковского хутора обнаружены превышения по микробиологическим показателям.

Ранее сообщалось, что 18 человек утонули в Нижегородской области с начала июня.

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Теги:
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