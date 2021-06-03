Температурный рекорд 1917 года побит в Нижнем Новгороде Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Температурный рекорд 1917 года побит в Нижнем Новгороде. Об этом пишет ИА "НТА-Приволжье" со ссылкой на начальника отдела метеопрогнозов ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС" Ольгу Мокееву.

По ее словам, 25 июня в областном центре ожидается аномально жаркая погода, как и в течение всей неделе. Столбики термометров прогреются до +35°.

Ольга Мокеева заметила, что предыдущий рекорд для этого дня был зафиксирован в 1917 году: тогда в Нижнем Новгороде воздух прогрелся до +34,2°.

При этом накануне - 24 июня в Нижегородской области также регистрировались температурные рекорды.

Напомним, что в течение дня 25 июня в регионе ожидаются грозы и возможен град. В целом до конца недели будет наблюдаться жаркая погода. К понедельнику, 28 июня относительно похолодает - до +29°.