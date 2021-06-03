Дороги по 49 адресам отремонтируют по заявкам нижегородцев Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Дороги по 49 адресам отремонтируют по заявкам нижегородцев в рамках проекта "Вам решать". Об этом сообщил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

По его словам, ремонт этих дорог уже идет или будет выполнен в текущем году.

В этом году проводим ремонт 97 участков дорог протяженностью 65 км во всех районах города. Это в три раза больше, чем в 2020 году.

Так, по этому проекту планируется отремонтировать следующие участки автомобильных дорог:

Автозаводский район

Ремонт хозпроезда от дома №10а до дома №21 пос.Мостоотряд – площадь 3 020 кв.м. Ремонт участка дорог в поселке Новое Доскино (от ул.25 линия, 26 до ул.30 линия, 4) – площадь 2 400 кв.м. дорога в поселке Новое Доскино (от ул.30 линия,4 до ул. 2 тупик) – площадь 2 050 кв.м. Ремонт участка дорог в поселке Новое Доскино (по ул.12 линия, 1 до дома №23) – площадь 2 170 кв.м Ремонт участка дорог в поселке Новое Доскино (по ул.12 линия, 25 до дома №41) – площадь 1 664 кв.м. Ремонт участка дорог в поселке Новое Доскино (по ул.16 линия, 1 до дома №23) – площадь 2 090 кв.м. Ремонт участка дорог в поселке Новое Доскино (по ул.16 линия, 25 до дома №54) – площадь 2 090 кв.м. Ремонт участка дорог в поселке Новое Доскино (по ул.11 линия,1 до дома №25) – площадь 2 050 кв.м. Ремонт участка дорог в поселке Новое Доскино (по ул.11 линия, 25 до д.№59) – площадь 2 430 кв.м. Ремонт участка дорог в поселке Новое Доскино (от ул.Центральная до дома №37 по ул.15 линия) – площадь 2 050 кв.м. Ремонт участка дорог в поселке Новое Доскино (по ул.15 линия,37 до дома №53) – площадь 980 кв.м. Ремонт участка дорог в поселке Новое Доскино (по ул.9 линия,1 до дома №29) – площадь 2 350 кв.м. Ремонт участка дорог в поселке Новое Доскино (по ул.10 линия,1 до дома №23) – площадь 2 150 кв.м. Ремонт участка дорог в поселке Новое Доскино (по ул.10 линия, 25 до дома №50) – площадь 2 350 кв.м.

Канавинский район

Ремонт участка дорог ул. Осипенко – площадь 1 350 кв. м. Ремонт участка дорог ул. Зелёная – площадь 800 кв м. Ремонт участка дорог ул. Климовская - площадь 1 950 кв м. Ремонт участка дорог ул. Губкина - площадь 900 кв м. Ремонт участка дорог ул. Пархоменко -2 760 кв м. Ремонт участка дорог ул. Актюбинская - площадь 1 400 кв м. Ремонт участка дорог ул. Генерала Зимина, 41 (парковка) - площадь 500 кв м.

Ленинский район

Ремонт участка дорог ул.Заозерная (от ул. Дружбы до пер. Безымянный) –площадь 4 400 кв.м. Ремонт участка дорог ул. Волочильная (от ул. Дружбы до ул. Алма-Атинская) – площадь 4 200 кв.м. Ремонт участка дорог ул.Молодая Гвардия –площадь 3 780 кв.м. Ремонт участка дорог ул. Алма-Атинская (от ул. Волочильная до ул. Аксакова) – площадь 3 000 кв.м. Ремонт участка дорог ул.Политотдельская –площадь 3 400 кв.м. Ремонт участка дорог ул.Вали Котика (от дома№2 до дома№8) –площадь 800 кв.м. Ремонт участка дорог ул.Матросская (от дома№32 до дома № 95) – площадь 3 400 кв.м. Ремонт участка дорог ул.Дачная (от дома №1 по ул. Завкомовская до ул. Кисловодская) – площадь 3 400 кв.м. Ремонт участка дорог ул.Возрождения – площадь 1 650 кв.м.

Московский район

Ремонт участка дорог ул.Красных Зорь (от дома №5А по ул.Красных Зорь до дома №9 по ул.Люкина) – площадь 3 490 кв.м

Нижегородский район

Выполнение работ по ремонту лестничного схода на участке от д.9 по ул. Усилова к ул. Яблоневая

Приокский район

Ремонт дорожного покрытия на ул.Моисеевой в деревне Ляхово – площадь 580 кв. м. Ремонт дорожного покрытия ул. Кащенко (от ул. Большой до дома №83) и улица Малая в деревне Ляхово – площадь 550 кв.м. Ремонт дорожного покрытия на ул.Крымская (от ул. Шатковской до ул. Горной) – 230 кв.м. Ремонт тротуара на ул. Центральная (вдоль домов №56-116) в деревне Бешенцево - 515 кв. м.

Новинский сельсовет

Ремонт участка дорог в деревне Кусаковка по ул. Изосимлевская Ремонт участка дорог в сп.Новинки по ул. Новая Ремонт участка дорог в дер.Кусаковка по ул.Васильковая

Советский район

Ремонт участка дорог вдоль домов №6,6В,4В по ул.Бекетова до ул. Светлогорская – площадь 3 454 кв.м. Ремонт участка дорог от домов № 36 по пр.Гагарина до дома №4 по проезду Светлогорский - площадь 2 758 кв.м. Ремонт участка дорог по пер. Светлогорскому (от ул. Бекетова до дома№1 пер. Светлогорский) – площадь 3 010 кв.м.

Сормовский район