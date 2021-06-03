Все трамваи маршрута №2 в Нижнем Новгороде будут окрашены под ретро

фото предоставлено пресс-службой администрации Нижнего Новгорода
НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов
Все трамваи на маршруте №2 в Нижнем Новгороде будут окрашены под ретро. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
По словам заместителя гендиректора МП "Нижегородэлектротранс" Евгения Грабовского, к настоящему времени уже офрмлены три из 12 составов.
"Поставлена задача подготовить парк машин, работающих на городском кольце, к 800-летию Нижнего Новгорода. Планируем, что все работы займут две-три недели",- сказал он.
Ранее сообщалось, что первый из 11 закупленных ретро-трамваев уже прошёл обкатку и выйдет на линию в июле.
Напомним, перекраска предстоит и нижегородским троллейбусам. Они все станут оранжевыми.
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