Все трамваи маршрута №2 в Нижнем Новгороде будут окрашены под ретро Общество

фото предоставлено пресс-службой администрации Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов

Все трамваи на маршруте №2 в Нижнем Новгороде будут окрашены под ретро. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

По словам заместителя гендиректора МП "Нижегородэлектротранс" Евгения Грабовского, к настоящему времени уже офрмлены три из 12 составов.

"Поставлена задача подготовить парк машин, работающих на городском кольце, к 800-летию Нижнего Новгорода. Планируем, что все работы займут две-три недели",- сказал он.

Ранее сообщалось, что первый из 11 закупленных ретро-трамваев уже прошёл обкатку и выйдет на линию в июле.

Напомним, перекраска предстоит и нижегородским троллейбусам. Они все станут оранжевыми.