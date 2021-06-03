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Общество

Все трамваи маршрута №2 в Нижнем Новгороде будут окрашены под ретро

26 июня 2021 19:27  [119] Общество
фото предоставлено пресс-службой администрации Нижнего Новгорода

фото предоставлено пресс-службой администрации Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов

Все трамваи на маршруте №2 в Нижнем Новгороде будут окрашены под ретро. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

По словам заместителя гендиректора МП "Нижегородэлектротранс" Евгения Грабовского, к настоящему времени уже офрмлены три из 12 составов.

"Поставлена задача подготовить парк машин, работающих на городском кольце, к 800-летию Нижнего Новгорода. Планируем, что все работы займут две-три недели",- сказал он.

Ранее сообщалось, что первый из 11 закупленных ретро-трамваев уже прошёл обкатку и выйдет на линию в июле.

Напомним, перекраска предстоит и нижегородским троллейбусам. Они все станут оранжевыми.

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Теги:
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