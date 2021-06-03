Дни профориентации пройдут в центрах занятости Нижегородской области Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В центрах занятости населения Первомайска, Сарова, Кулебак, а также Вачского, Кстовского и Павловского районов с 30 июня по 16 июля пройдут мероприятия по профессиональной ориентации граждан, в том числе безработных и несовершеннолетних. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Уточняется, что все мероприятия будут организованы как в онлайн, так и в оффлайн-формате.

В ходе дней профориентации специалисты центров занятости расскажут об услугах центров занятости, окажут помощь в определении направлений профессиональной деятельности, наиболее соответствующих их личностным качествам. Кроме того, граждане смогут получить рекомендации по выбору оптимальных видов занятости и специальностей, узнают о положении на рынке труда для трудоустройства, профессионального обучения.

Напомним, в Нижнем Новгороде с 1 июня стартовала программа временного трудоустройства несовершеннолетних. Рабочий день для подростков будет четырёхчасовым, а оплата труда за полный месяц работы составит 6907,68 рублей. На организацию занятости несовершеннолетних из городского бюджета выделено 4,5 млн рублей.

Ранее сообщалось, что правительство РФ внесло изменения в программу субсидирования найма специалистов. Они касаются продления периода действия программы, а также расширения охвата ее участников. В частности, в её рамках работодатели получают субсидии при трудоустройстве безработных, зарегистрированных в центрах занятости до 1 января 2021 года.