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Общество

Нижегородский водоканал ужесточил контроль качества воды по микробиологическим показателям

28 июня 2021 16:31  [31] Общество

Фото: пресс-служба компании

АО "Нижегородский водоканал" ужесточил контроль качества воды по микробиологическим показателям. Об этом сообщили в компании.

Согласно информации, на водопроводных станциях Нижегородского водоканала вода проходит полный цикл очистки, который включает аммонизацию, фильтрацию, озонирование, ультрафиолетовое обеззараживание и другие этапы. Все это позволяет очистить речную воду до уровня питьевой. Качество воды ежедневно контролирует современная вирусологическая и бактериологическая лаборатория, которая в период аномально жаркой погоды переведена на усиленный режим работы.

Ежедневно вода проверяется на наличие разных микроорганизмов: бактерий, простейших, а также вирусов, в том числе ротавирусов, энтеровирусов, норовирусов, астровирусов, вируса гепатита и других.

"Вода проверяется по 80 различным показателям. Анализы берутся на всех стадиях водоподготовки, начиная от реки и заканчивая водораспределительной сетью города. Для проверки воды на наличие вирусов в нашей лаборатории имеется специальное оборудование ПЦР – диагностики, позволяющее вычленить РНК вирусов в воде. Также в лаборатории имеется современное высокоточное оборудование для микробиологических исследований. В случае обнаружения отклонений Нижегородский водоканал примет дополнительные меры по промывке водопроводов", - отметила начальник управления качества воды Татьяна Свечникова.

Качество воды в круглосуточном режиме контролируют более 100 высококвалифицированных химиков и бактериологов. Всего за 5 месяцев 2021 года лабораториями Нижегородского водоканала исследовано 2 840 проб по микробиологическим показателям, а также 2 664 пробы по санитарно-химическим показателям. Параллельно качество воды контролируют специалисты Роспотребнадзора Нижегородской области.

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Теги:
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