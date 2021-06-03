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Общество

Последствия урагана ликвидируют в Нижнем Новгороде

29 июня 2021 09:59  [148] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Последствия прохождения шквалистого ветра ликвидируют в Нижнем Новгороде. Об этом заявил глава города Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

По его словам, к утру 29 июня в единую диспетчерскую службу Нижнего Новгорода поступило 37 сообщений о поваленных деревьях, в том числе девяти упавших на автомашины.

Отмечается, что эта информация приходила из разных районов города. Так, в Канавинском районе из – за шквалистого ветра повалено 6 деревьев, в Ленинском - 5, в Московском - 3, в Нижегородском - 6, в Советском - 16, а в Сормовском районе упало лишь одно дерево.

Также минувшей ночью в диспетчерскую службу поступила информация о четырех отключениях электроэнергии в жилом секторе в результате обрыва линий электропередач упавшими деревьями. Без электроснабжения остались 68 частных домов в Сормовском районе, 20 домов – в Нижегородском, 80 домов – в Советском и 2 дома в Ленинском районе.

В заключение мэр города отметил, что к настоящему моменту уже частично восстановлено электроснабжение 80 домов Советского района.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 06:30 более 13 тысяч нижегородцев остаются без электричества из-за непогоды.

Напомним также, что аномальная жара покидает Нижегородскую область. К середине недели в регионе относительно похолодает. Так, 30 июня синоптики ожидают небольшие дожди, переменную облачность. Днем температура воздуха составит +25..27°.

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