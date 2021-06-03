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Происшествия

Водолазы ищут тело пропавшего во время купания ребенка в Нижегородской области

29 июня 2021 10:24  [79] Происшествия

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Водолазы ищут тело пропавшего во время купания ребенка в Нижегородской области. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Согласно информации, накануне - 28 июня двое 12-летних детей пошли купаться на р.Ветлугу близ деревни Булдаково без сопровождения взрослых.

Во время купания детей подхватило сильное течение. Одному ребенку удалось спастить, другой не смог самостоятельно выбраться из воды.

В настоящее время ведутся поиски тела пропавшего ребенка. В работах задействовано 5 человек личного состава и 1 единица техники. Проведение работ осложнено последствиями прошедшей накануне грозы и сильным течением реки.

Ранее сообщалось, что с начала купального сезона, а это с 1 июня, в Нижегородской области утонули 29 человек, в том числе 6 детей.

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Теги:
Дети Утонувшие
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