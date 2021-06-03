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Пятнадцать светофоров не работают в Нижнем Новгороде 29 июня

29 июня 2021 11:44  [74] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Пятнадцать светофоров не работают в Нижнем Новгороде 29 июня 2021 года. Об этом сообщает Центр организации дорожного движения Нижнего Новгорода.

Речь идет о неисправных светофорах, которые находятся на пересечениях: 
- пр. Гагарина – ул. 40 лет Октября,  
-пр. Гагарина – ул. Студенческая, 
- ул. Бринского – ул. Верхне-Печерская, 
- ул. Должанская – ул. Мурашкинская, 
- ул. Белинского  – ул.  Студеная, 
- ул. Рябцева – ул. Героя Давыдова,
а также в районе дома №141 по Московскому шоссе. 
 
Кроме того, восемь светофоров с 8:00 временно отключены городскими кабельными сетями.

Светофоры на пересечениях: 
- ул. Ковалихинская – ул. Семашко, 
- ул. Алексеевская –ул. Пискунова,
- ул. Варварская – ул. Октябрьская - возобновят свою работу до 17:00.

На ул. Советская – ул. Керченская, 
- ул. Советская около ост. Стрелка,
- ул. Бекетова ост. Музыкальное училище, 
- ул. Бекетова – ул. Заярская, 
- ул. Юбилейная –ул.  Заярская  - до 20:00. 

Напомним, последствия прохождения шквалистого ветра ликвидируют в Нижнем Новгороде.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 06:30 более 13 тысяч нижегородцев остаются без электричества из-за непогоды.

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Теги:
Дороги Ремонтные работы
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