Пятнадцать светофоров не работают в Нижнем Новгороде 29 июня Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Пятнадцать светофоров не работают в Нижнем Новгороде 29 июня 2021 года. Об этом сообщает Центр организации дорожного движения Нижнего Новгорода.

Речь идет о неисправных светофорах, которые находятся на пересечениях:

- пр. Гагарина – ул. 40 лет Октября,

-пр. Гагарина – ул. Студенческая,

- ул. Бринского – ул. Верхне-Печерская,

- ул. Должанская – ул. Мурашкинская,

- ул. Белинского – ул. Студеная,

- ул. Рябцева – ул. Героя Давыдова,

а также в районе дома №141 по Московскому шоссе.



Кроме того, восемь светофоров с 8:00 временно отключены городскими кабельными сетями.

Светофоры на пересечениях:

- ул. Ковалихинская – ул. Семашко,

- ул. Алексеевская –ул. Пискунова,

- ул. Варварская – ул. Октябрьская - возобновят свою работу до 17:00.

На ул. Советская – ул. Керченская,

- ул. Советская около ост. Стрелка,

- ул. Бекетова ост. Музыкальное училище,

- ул. Бекетова – ул. Заярская,

- ул. Юбилейная –ул. Заярская - до 20:00.

Напомним, последствия прохождения шквалистого ветра ликвидируют в Нижнем Новгороде.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 06:30 более 13 тысяч нижегородцев остаются без электричества из-за непогоды.