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Пятнадцать светофоров не работают в Нижнем Новгороде 29 июня 2021 года. Об этом сообщает Центр организации дорожного движения Нижнего Новгорода.
Речь идет о неисправных светофорах, которые находятся на пересечениях:
- пр. Гагарина – ул. 40 лет Октября,
-пр. Гагарина – ул. Студенческая,
- ул. Бринского – ул. Верхне-Печерская,
- ул. Должанская – ул. Мурашкинская,
- ул. Белинского – ул. Студеная,
- ул. Рябцева – ул. Героя Давыдова,
а также в районе дома №141 по Московскому шоссе.
Кроме того, восемь светофоров с 8:00 временно отключены городскими кабельными сетями.
Светофоры на пересечениях:
- ул. Ковалихинская – ул. Семашко,
- ул. Алексеевская –ул. Пискунова,
- ул. Варварская – ул. Октябрьская - возобновят свою работу до 17:00.
На ул. Советская – ул. Керченская,
- ул. Советская около ост. Стрелка,
- ул. Бекетова ост. Музыкальное училище,
- ул. Бекетова – ул. Заярская,
- ул. Юбилейная –ул. Заярская - до 20:00.
Напомним, последствия прохождения шквалистого ветра ликвидируют в Нижнем Новгороде.
Ранее сообщалось, что по состоянию на 06:30 более 13 тысяч нижегородцев остаются без электричества из-за непогоды.
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