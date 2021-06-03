Юрий Шалабаев
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Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев привился от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба главы города.
Согласно информации, накануне он сделал первый компонент вакцины.
"У меня не было никаких сомнений в том, прививаться или нет, потому что это единственный шанс сберечь свое здоровье, здоровье близких. Решение это осознанное и единственно верное в данной ситуации. Призываю всех прививаться, это совершенно безопасно. Все проходит под контролем врачей. Процедура быстрая и безболезненная", - сказал Юрий Шалабаев.
Напомним, что в середине июня Глеб Никитин ревакцинировался от коронавируса.
Кроме того, ранее ревакцинацию прошел заместитель губернатора, министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик Гусейнов.
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