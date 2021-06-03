Глеб Никитин ревакцинировался от коронавируса Общество

Фото: Александр Воложанин

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 18 июня прошёл ревакцинацию от коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

Глеб Никитин отметил, что в вакцинальный пункт пришел вместе с супругой Екатериной. Он также напомнил, что вакцинировался еще в 2020 году, и никаких побочных эффектов у него не было. По словам главы региона, ему часто приходится общаться, потом выяснялось, что кто-то был болен на тот моент, но сам Нлеб Никитин не заразился. "Прививка себя оправдала. Прошло уже немало времени, титры упали. Ни минуты не сомневался в том, что нужно ревакцинироваться", - отметил губернатор Нижегородской области.

"Все мои знакомые, которые раньше вакцинировались, также не жаловались даже на легкие недомогания. Медики говорят о том, что вакцина либо исключает заболевание, либо дает уверенность в том, что ты не окажешься среди тяжелых пациентов. Появился и новый штамм, который атакует людей вне зависимости от возраста. В отличие от прошлого года могут тяжело болеть и дети", - добавил Глеб Никитин.

Как сказал глава региона, сейчас в регионе вакцинировалось около 400 000 человек. Кроме того, есть и необходимый запас вакцины.

"Поток желающих вакцинироваться увеличился. Хотел бы призвать всех к ответственному отношению", - добавил губернатор Нижегородской области.

Напомним, о своем решении сделать повторную прививку от коронавируса Никитин рассказал в Instagram.

Кроме того, ранее ревакцинацию прошел заместитель губернатора, министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик Гусейнов.