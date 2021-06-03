Туристский маршрут "Окская тропа" может быть продлен до Нижнего
IT-кампус появится в Нижнем Новгороде
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Мясоперерабатывающий завод построят в Вадском районе
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 18 июня 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
18 июня 2021 14:37  [79] Недостроенные дороги в нижегородских Новинках засыпят старым асфальтом
18 июня 2021 14:27  [75] Работу метрополитена продлят в Нижнем Новгороде в дни фестиваля "Столица закатов"
18 июня 2021 14:01  [69] Волонтеры "Единой России" поздравили нижегородских медиков с профессиональным праздником
18 июня 2021 13:58  [170] Нижневолжскую набережную перекроют для транспорта в субботу 19 июня
18 июня 2021 13:44  [79] Нижегородский музей Добролюбова отреставрирован на 80%
18 июня 2021 13:40  [198] Глеб Никитин ревакцинировался от коронавируса
18 июня 2021 13:34  [86] Нижегородская область – крупнейший регион по объему бельгийских инвестиций, - Марк Михельсен
18 июня 2021 13:30  [147] Историческую лестницу и три домовые печи восстановят при реставрации "дома с болью" в Нижнем Новгороде
18 июня 2021 12:50  [111] Случаи присасывания клещей зафиксированы во всех районах Нижегородской области
18 июня 2021 12:28  [129] Депутаты Гордумы предложили запретить движение бензовозов в Нижнем Новгороде днем
Общество

Глеб Никитин ревакцинировался от коронавируса

18 июня 2021 13:40  [198] Общество

Фото: Александр Воложанин

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 18 июня прошёл ревакцинацию от коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

Глеб Никитин отметил, что в вакцинальный пункт пришел вместе с супругой Екатериной. Он также напомнил, что вакцинировался еще в 2020 году, и никаких побочных эффектов у него не было. По словам главы региона, ему часто приходится общаться, потом выяснялось, что кто-то был болен на тот моент, но сам Нлеб Никитин не заразился. "Прививка себя оправдала. Прошло уже немало времени, титры упали. Ни минуты не сомневался в том, что нужно ревакцинироваться", - отметил губернатор Нижегородской области.

"Все мои знакомые, которые раньше вакцинировались, также не жаловались даже на легкие недомогания. Медики говорят о том, что вакцина либо исключает заболевание, либо дает уверенность в том, что ты не окажешься среди тяжелых пациентов. Появился и новый штамм, который атакует людей вне зависимости от возраста. В отличие от прошлого года могут тяжело болеть и дети", - добавил Глеб Никитин.

Как сказал глава региона, сейчас в регионе вакцинировалось около 400 000 человек. Кроме того, есть и необходимый запас вакцины.

"Поток желающих вакцинироваться увеличился. Хотел бы призвать всех к ответственному отношению", - добавил губернатор Нижегородской области.

Напомним, о своем решении сделать повторную прививку от коронавируса Никитин рассказал в Instagram.

Кроме того, ранее ревакцинацию прошел заместитель губернатора, министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик Гусейнов.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Вакцина Глеб Никитин Коронавирус
Поделиться:
Новости по теме
18 июня 2021 11:50  [137] Глеб Никитин поздравил медиков с профессиональным праздником и вручил награды
17 июня 2021 10:01  [634] Глеб Никитин планирует ревакцинироваться в ближайшее время
12 июня 2021 15:54  [5103] Министр здравоохранения Нижегородской области повторно привился от коронавируса
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021
03 июня 2021 22:44Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021

Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph