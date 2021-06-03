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Кишечная палочка вновь обнаружена в нижегородском сливочном масле. Об этом сообщили в ФГБУ "Нижегородский референтный центр".
Согласно информации, в лабораторию на проверку поступило сливочное масло, которое было произведено в регионе. Производителя масла специалисты центра не называют.
В ходе исследования масла было установлено, что в продукте присутствуют бактерии группы кишечной палочки (БГКП) выше нормы.
Отмечается, что производителю продукта были выданы рекомендации по устранению нарушений.
Ранее сообщалось, что в начале июня в регионе уже было обнаружено сливочное масло с бактериями кишечной палочки.
Название еще одного производителя опасного масла было названо ранее.
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