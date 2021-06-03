Кишечная палочка вновь обнаружена в нижегородском сливочном масле Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Кишечная палочка вновь обнаружена в нижегородском сливочном масле. Об этом сообщили в ФГБУ "Нижегородский референтный центр".

Согласно информации, в лабораторию на проверку поступило сливочное масло, которое было произведено в регионе. Производителя масла специалисты центра не называют.

В ходе исследования масла было установлено, что в продукте присутствуют бактерии группы кишечной палочки (БГКП) выше нормы.

Отмечается, что производителю продукта были выданы рекомендации по устранению нарушений.

Ранее сообщалось, что в начале июня в регионе уже было обнаружено сливочное масло с бактериями кишечной палочки.

Название еще одного производителя опасного масла было названо ранее.