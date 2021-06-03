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Общество

Вузы Нижегородской области проводят вакцинацию от коронавируса для преподавателей

30 июня 2021 16:30  [141] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Вузы Нижегородской области проводят вакцинацию от коронавируса для преподавателей. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в вузах Нижегородской области.

В частности, в пресс-службе ННГУ заявили, что в вузе вышел приказ ректора, согласно которому к началу нового учебного года должно быть привито не менее 60% сотрудников.

"В университете предоставляется возможность для студентов, сотрудников и преподавателей пройти бесплатную вакцинацию от новой коронавирусной инфекции COVID-19 в медицинском кабинете ННГУ", - отметил собеседник НИА "Нижний Новгород". 

В свою очередь в пресс-службе ННГАСУ сообщили, что до 25 августа также не менее 60% сотрудников вуза должны быть обеспечены вторым компонентом вакцины против новой коронавирусной инфекции (COVID 19).

При этом требований для обязательной вакцинации студентов пока нет.

В нижегородском кампусе НИУ ВШЭ также сообщили, что обязательная вакцинация для студентов еще не введена - они могут получить вакцину самостоятельно в пунктах вакцинации в удобное для себя время. Сейчас идет вакцинация от коронавируса для преподавателей вуза. 

При этом к настоящему моменту уже привито 54% от общей численности работников.

И.о.ректор Мининского университета Виктор Сдобняков в беседе с НИА "Нижний Новгород" заметил, что еще с 15 июня в вузе работает выездной пункт вакцинации, в котором все желающие сотрудники вуза и студенты могут получить прививку от COVID-19.

"День приезда в университет медицинского персонала определяется заблаговременно, по мере набора группы желающих привиться. Пока такие передвижные пункты организуются раз в неделю. Такой формат уже зарекомендовал себя - число вакцинированных работников и желающих привиться растет", - сказал он.

Кроме этого, Мининским университетом в настоящее время рассматривается возможность организовать тестирование на наличие антител у работников университета за счет финансирования университета.

Напомним, что в Нижегородской области отмечается подъем заболеваемости коронавирусом. При этом в регионе уже циркулируют три новых штамма коронавируса. Для ряда граждан региона введена обязательная вакцинация.

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Теги:
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