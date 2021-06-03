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Бизнес

Газ бесплатно подведут более чем к 46 тысячам домовладений в Нижегородской области

30 июня 2021 15:19  [90] Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Газ бесплатно подведут более чем к 46 тысячам домовладений в Нижегородской области. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

По его словам, около 36 тысяч из этих домовладений находится на расстоянии менее 200 метров от существующих газопроводов, но для людей подведение газа до своих участков – нередко финансово непосильный вопрос.

Уровень газификации населения в Нижегородской области природным газом на 1 января 2021 года составил 77,5%.

"Нижегородская область готова участвовать в качестве пилотного региона в реализации всех программ догазификации. Плюс к этому газ дает возможность создавать новые производства и рабочие места", - сказал Глеб Никитин.

Напомним, что газ к земельным участкам россиян станут подводить бесплатно.

Ранее сообщалось, что объем финансирования газификации в Нижегородской области в 2021 году составит более 2 млрд рублей. В текущем году в регионе планируется построить 93 км газовых сетей.

Депутат Госдумы Артем Кавинов отметил, что "газификация районов Нижегородской области – вопрос насущный, особенно для северных районов области".

"Большой шаг на пути газификации уже сделан – Владимир Путин поддержал инициативу "Единой России" по бесплатному доведению газа до жилых домов. А губернатор Глеб Никитин подписал соглашение с "Газпромом" по газификации области. Наша задача - обеспечить реализацию этих инициатив, в том числе в северных районах. Первый этап газификации будет проведен до 2023 года", - отметил он.

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Теги:
Газопровод
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