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Прямые рейсы в Стамбул возобновляются из нижегородского аэропорта. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта "Стригино".
Согласно информации, первый после перерыва полет запланирован на 8 июля.
Авиакомпания "Nordwind" будет, как и раньше, совершать два полета в неделю по четвергам и воскресеньям на воздушных судах Airbus 321.
Вылеты из Нижнего Новгорода запланированы по четвергам - в 01:45, прибытие в новый стамбульский аэропорт в 5:35, по воскресеньям вылеты в 12:30, прибытие в крупнейший город Турции – в 16:20.
Напомним, что первый после длительного перерыва самолет в Турцию вылетел из нижегородского аэропорта 23 июня.
Ранее сообщалось, что авиарейсы в Турцию из российских городов стали возможными с 00:00 22 июня. Всего в списке Росавиации 32 города России, из которых можно будет вылетать в республику.
Также напомним, что Россия ограничила авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля. Туроператорам было не рекомендовано продавать туры на турецкие курорты на даты позже 1 июня. Затем ограничения на полеты в Турцию были продлены до 21 июня.
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