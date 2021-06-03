Прямые рейсы в Стамбул возобновляются из нижегородского аэропорта Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Прямые рейсы в Стамбул возобновляются из нижегородского аэропорта. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта "Стригино".

Согласно информации, первый после перерыва полет запланирован на 8 июля.

Авиакомпания "Nordwind" будет, как и раньше, совершать два полета в неделю по четвергам и воскресеньям на воздушных судах Airbus 321.

Вылеты из Нижнего Новгорода запланированы по четвергам - в 01:45, прибытие в новый стамбульский аэропорт в 5:35, по воскресеньям вылеты в 12:30, прибытие в крупнейший город Турции – в 16:20.

Напомним, что первый после длительного перерыва самолет в Турцию вылетел из нижегородского аэропорта 23 июня.

Ранее сообщалось, что авиарейсы в Турцию из российских городов стали возможными с 00:00 22 июня. Всего в списке Росавиации 32 города России, из которых можно будет вылетать в республику.

Также напомним, что Россия ограничила авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля. Туроператорам было не рекомендовано продавать туры на турецкие курорты на даты позже 1 июня. Затем ограничения на полеты в Турцию были продлены до 21 июня.