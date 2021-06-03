Чиновника в Красных Баках привлекли к ответственности за несанкционированную свалку Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Министерство экологии и природных ресурсов Нижегородской области привлекло к административной ответственности одного из чиновников в р.п. Красные Баки за несоблюдение требований по охране окружающей среды при сборе и утилизации отходов. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Поводом для этого стало сообщение в соцсетях об организации временной площадки для хранения крупногабаритного мусора, которое зафиксировала система мониторинга "Инцидент Менеджмент" нижегородского ЦУР.

По данному факту была организована проверка, в ходе которой было установлено, что на промышленной площадке Управляющей компании ЖКХ Краснобаковского района - возле дома № 52А по ул. Нижегородской - и рядом с ней было размещено не менее 50 кубометров отходов. В частности, на участке протяжённостью 60 метров в сторону оврага и лесополосы складировались навалы крупногабаритных коммунальных отходов, а также бытовой мусор, доски, битый шифер и обрывки рубероида.

Начальник северо-восточного межрайонного отдела регионального государственного экологического надзора и охраны окружающей среды Валерий Белов отметил, что свалка являлась несанкционированной, а складирование отходов в этом месте не отвечает экологическим, санитарно-гигиеническим нормам и требованиям и представляет собой экологическую опасность. Эти факты являются нарушением российского законодательства.

Белов подчеркнул, что подобных ситуаций быть не должно, особенно в условиях формирования новой системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами в рамках нацпроекта "Экология".

В минэкологии Нижегородской области рассказали, что привлечённое к ответственности должностное лицо отвечает за экологическую безопасность муниципалитета и обязано организовывать работу по содержанию и ремонту объектов благоустройства на подконтрольной территории. По словам правонарушителя, складирование мусора производилось по его личной инициативе.

Обнаруженная несанкционированная свалка должна быть ликвидирована в течение 30 дней, добавили в правительстве.

Ранее сообщалось, что министр экологии и природных ресурсов Нижегородской области Денис Егоров в составе выездной комиссии лично оценил ход работ по рекультивации Шуваловской свалки в Ленинском районе Нижнего Новгорода.