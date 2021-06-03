Более 24,5 тысячи жителей районов Нижегородской области посетили "Поезда здоровья" Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Мобильные лечебно-диагностические лаборатории "Поезда здоровья" с начала работы в апреле 2021 года посетили 168 населённых пунктов Нижегородской области. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Специалисты "поликлиник на колёсах" приняли более 24,5 тысячи жителей области, а также провели около 30 тысяч исследований. Кроме того, по итогам осмотров порядка 13 тысяч человек получили консультации узких специалистов.

Передвижные лаборатории оснащены современным оборудованием, которое помогает определить опасные заболевания ещё на ранней стадии и оперативно назначить лечение. В мобильных лечебно-диагностических комплексах жители региона могут получить консультации терапевта, кардиолога, онколога, хирурга, невролога, эндокринолога, офтальмолога, уролога, врача УЗИ-диагностики, а также пройти диспансеризацию.

“Особенно важно, когда на ранних стадиях удаётся выявить злокачественные новообразования и серьёзные сердечно-сосудистые заболевания. У специалистов есть возможность направить человека на дообследование и госпитализацию", - отметил губернатор Нижегородской области.

В результате 7 793 нижегородцев направлены на дообследование, а 1 230 жителей отдалённых деревень и сёл были госпитализированы.

Благодаря нацпроекту "Здравоохранение" региону удалось закупить новые передвижные модули для диагностики сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, сахарного диабета, других болезней. Они также войдут в состав передвижных поликлиник, подчеркнул Глеб Никитин.

Кроме того, отметили в правительстве, в рамках реализации национального проекта "Демография" организована доставка к "Поездам здоровья" маломобильных граждан и жителей 1028 маленьких и отдалённых поселений.

Как уже сообщалось, "Поездам здоровья" были присвоены имена известных медиков: Ивана Сеченова, Бориса Королева, Николая Блохина, Павла Гусева и Николая Семашко. Имена выбирали нижегородские медики вместе с пациентами.

Напомним, в послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин поручил с 1 июля вернуться к активному проведению профосмотров и диспансеризации, отметив, что в ближайшее время будут наращиваться мощности диагностических мобильных комплексов.