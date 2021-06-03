Штат преподавателей "Школы 800" укомплектован на 90% Общество

Проекты корпусов Школы 800 Фото: пресс-служба правительства региона

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Штат преподавателей "Школы 800" укомплектован на 90%. Об этом сообщил директор образовательного центра Сергей Злобин на своей странице в соцсети Instagram.

По его словам, 200 учителей уже прошли предварительную тарификацию (прим. ред. установление заработной платы).

При этом остаются позиции, которые требуют дополнительного набора точечно по корпусам.

"Мы завершили основной период и уже неделю выдаем пригласительные письма рекомендованным педагогам. Школа живет своими учителями. Я вижу их сейчас на курсах, которые мы проводим вместе с нашими партнерами, и понимаю - они очень профессиональны, свободны в педагогическом поиске и уверены в своем выборе", - написал Сергей Злобин.

Ранее сообщалось, что "Школа 800" начнет принимать заявления на обучение, предположительно, в августе. Прием будет открыт во все параллели - с 1-го по 11-й класс – во всех трех корпусах образовательного центра.

Напомним, что образовательный комплекс на 4550 мест "Школа 800" будет состоять из трех учебных корпусов в Нижнем Новгороде (бульвар Южный мкр. "Юг" в Автозаводском районе – на 1 500 мест, мкр. "Верхние Печеры" – на 1 500 мест и в границах улиц Машинная-Победная в Сормовском районе – на 1 100 мест), а также центра дополнительного образования на Бору на 450 мест, объединенных единой образовательной программой. Возведение объектов планируется завершить к сентябрю.

Напомним также, что в мае общая готовность строительства трех учебных корпусов в Нижнем Новгороде и центра дополнительного образования в городе Бор оценивалась в 76%.