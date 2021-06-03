Диспансеризации для переболевших COVID-19 проходит в регионе
Российские курорты ждут только вакцинированных туристов
Газ бесплатно подведут более чем к 46 тысячам домов в регионе
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 2 июля 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
01 июля 2021 17:45  [77] Поиски пропавшей в 2018 году Маши Ложкарёвой возобновятся на территории Кстовского района
01 июля 2021 17:37  [62] Штат преподавателей "Школы 800" укомплектован на 90%
01 июля 2021 17:11  [84] Более 24,5 тысячи жителей районов Нижегородской области посетили "Поезда здоровья"
01 июля 2021 16:41  [111] Чиновника в Красных Баках привлекли к ответственности за несанкционированную свалку
01 июля 2021 16:29  [107] Новый мост через Велетьму в Навашинском районе появится к концу сентября
01 июля 2021 16:17  [177] Два вида патогенных микроорганизмов обнаружили в мясе в Нижегородской области
01 июля 2021 16:08  [121] Закладка большого гидрографического катера для ВМФ состоялась в Нижегородской области
01 июля 2021 15:17  [142] "По предложениям в федеральную программу по капремонту школ мы на шаг впереди по сравнению с другими регионами", - Ольга Щетинина
01 июля 2021 14:47  [134] Объявлен прием ходатайств о награждении медалями "Благотворитель земли Нижегородской"
01 июля 2021 14:04  [215] Строительство ЖК "Университетский" завершится в Нижнем Новгороде в IV квартале 2021 года
Общество

Штат преподавателей "Школы 800" укомплектован на 90%

01 июля 2021 17:37  [62] Общество
Проекты корпусов Школы 800

Проекты корпусов Школы 800

Фото: пресс-служба правительства региона

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Штат преподавателей "Школы 800" укомплектован на 90%. Об этом сообщил директор образовательного центра Сергей Злобин на своей странице в соцсети Instagram.

По его словам, 200 учителей уже прошли предварительную тарификацию (прим. ред. установление заработной платы).

При этом остаются позиции, которые требуют дополнительного набора точечно по корпусам.

"Мы завершили основной период и уже неделю выдаем пригласительные письма рекомендованным педагогам. Школа живет своими учителями. Я вижу их сейчас на курсах, которые мы проводим вместе с нашими партнерами, и понимаю - они очень профессиональны, свободны в педагогическом поиске и уверены в своем выборе", - написал Сергей Злобин. 

Ранее сообщалось, что "Школа 800" начнет принимать заявления на обучение, предположительно, в августе. Прием будет открыт во все параллели - с 1-го по 11-й класс – во всех трех корпусах образовательного центра.

Напомним, что образовательный комплекс на 4550 мест "Школа 800" будет состоять из трех учебных корпусов в Нижнем Новгороде (бульвар Южный мкр. "Юг" в Автозаводском районе – на 1 500 мест, мкр. "Верхние Печеры" – на 1 500 мест и в границах улиц Машинная-Победная в Сормовском районе – на 1 100 мест), а также центра дополнительного образования на Бору на 450 мест, объединенных единой образовательной программой. Возведение объектов планируется завершить к сентябрю.

Напомним также, что в мае общая готовность строительства трех учебных корпусов в Нижнем Новгороде и центра дополнительного образования в городе Бор оценивалась в 76%.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Образование Учитель
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021
03 июня 2021 22:44Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021

Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph