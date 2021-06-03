Рекорд по суточной вакцинации от коронавируса зафиксирован в Нижегородской области 28 июня Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Новый суточный рекорд по вакцинации от COVID-19 был зафиксирован в Нижегородской области в понедельник, 28 июня. Об этом сообщил заместитель губернатора, министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов в своём аккаунте в Instagram

Он рассказал, что всего за сутки прививку от коронавируса сделали 14 100 жителей региона.

Всего, по данным главы Минздрава, в Нижегородской области вакцинацию прошли уже порядка 469,1 тыс. человек.

Также Давид Мелик-Гусейнов поблагодарил всех нижегородцев за совместную борьбу с коронавирусной инфекцией.

Напомним, обязательная вакцинация от коронавируса введена для ряда граждан в Нижегородской области согласно постановлению главного санитарного врача по региону Наталии Кучеренко. В частности, мера касается работников различных сфер, которые по роду деятельности контактируют с большим количеством людей. Кроме того, сообщалось, что впоследствии в нижегородских компаниях проверят процент вакцинации сотрудников.

Глава региона Глеб Никитин отметил, что темпы вакцинации в регионе резко возросли. "Пока растёт и число заболевших, но при активной прививочной кампании и соблюдении необходимых мер безопасности ситуация обязательно стабилизируется”, - заявил он.

Ранее сообщалось, что глава министерства здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов на своей странице в соцсети Instagram обратился к нижегородцам с просьбой о помощи в борьбе с третьей волной COVID-19. Он рассказал, что региональному Минздраву необходимы волонтёры-медики, а также помощники без специализированной подготовки - автоволонтеры, помощники в колл-центры, кураторы участков и др. Призыв нашёл активный отклик: и уже более 60 волонтёров приступило к работе в 16 медицинских организациях Нижегородской области.